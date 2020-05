El presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, afirmó que en dicha región la lucha contra el coronavirus ha llegado a un punto crítico. En sus declaraciones, brindadas durante la mañana de este miércoles, informó sobre una alarmante falta de personal en hospitales.

De acuerdo a la información que proporcionó el profesional de la salud, buena parte de los médicos en Piura no pueden atender debido a que, por su edad, pertenecen a la población de riesgo. Asimismo, dijo que el panorama no es nuevo y que solo se ha agudizado con la emergencia sanitaria.

“La situación en Piura ya era crítica desde antes de la pandemia. Ahora, con los resultados que estamos viendo, tenemos que darle a la población la mayor seguridad. Por eso, le estamos pidiendo el apoyo al Gobierno Central. En temas de personal de salud, vamos en la misma ruta que Iquitos”, señaló Arnaldo Vite a Canal N.

De otro lado, el presidente de la Federación Médica de Piura expresó su preocupación por el estado de salud de sus colegas. Mientras decenas de ellos se han contagiado, las estadísticas indican que las infecciones por COVID-19 pueden ir en aumento.

PUEDES VER Piura: pacientes con síntomas de coronavirus reciben tratamiento de ivermectina

“Ya tenemos 61 médicos contagiados, 20 enfermeras y 9 obstetricias. Y esto va a ir en aumento porque las cifras de ayer dicen que más personal de salud se ha contagiado. Esto es crítico porque no nos vamos a quedar con soldados de primera línea. Entonces, pedimos también que a Piura se le declare zona de desastre”, acotó.

Dada la situación, Arnaldo Vite calcula que Piura ha perdido un 30 % de sus médicos, entre contagiados y quienes no han seguido laborando debido a su edad. “No tenemos personal, y aparte de eso nuestros hospitales han colapsado. No hay oxígeno, no hay manómetros, solo nos han dado camas”, lamentó.