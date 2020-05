Luego de 9 años, cae en Chorrillos sospechoso de secuestrar, torturar y matar a joven

La Policía Nacional detuvo a un sujeto sobre el que pesaba una orden de captura por ser el presunto autor de un asesinato ocurrido en julio del año 2011.

Carlos Humberto Huamaní (29) fue intervenido en la urbanización Las Delicias de Villa, en Chorrillos, y luego conducido a la sede de la Dirincri, donde negó haber participado en la muerte de Sonia Milagros Solís Cordero.

“Yo soy completamente inocente. Con mi abogado hemos tratado de hacer todas las pruebas posibles y hemos apelado”, dijo.

Huamaní aseguró que la familia de la occisa lo sindica a él como el responsable del crimen porque ambos sostenían una relación de más de un año. Sin embargo, señaló que a pesar de haberse sometido a pruebas e interrogatorios, hasta el momento no encuentran nada que lo incrimine.

El requisitoriado fue puesto a disposición de la Sala Penal de Villa María del Triunfo de la Corte Superior de Lima, donde deberá responder por su presunta participación en el hecho, informó Latina Noticias.

El caso

El 24 de julio del 2011, el obrero de Sedapal Ernesto Carmona Sifuentes (32) halló un cadáver cuando se dirigía a inspeccionar un tanque de agua habilitado en la cima de un cerro en San Juan de Miraflores.

Se trataba del cuerpo de Sonia Milagros Solís Cordero (19), quien había desaparecido días antes cuando salió de su casa ubicada en la calle Nevado Carwarazo de la urbanización Las Delicias, en Chorrillos.

Según su familia, la joven se dirigía a la veterinaria Animal Life, en La Molina, donde laboraba por las mañanas para luego ir a estudiar gastronomía en un instituto.

La occisa presentaba golpes y varios cortes en el tórax, el abdomen y el cuello, lo que finalmente le terminó por arrebatar la vida.

La Policía corroboró que a la víctima no le robaron nada y el examen forense determinó que no sufrió abuso sexual, por lo que la hipótesis fue la venganza por el grado de ensañamiento con el que la atacaron. No obstante, los padres de la víctima aseguraron que su hija no tenía enemigos.