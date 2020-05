Presunta abogada infringe toque de queda y amenaza con meter preso a serenazgo en Ate [VIDEO]

Dos serenazgos de la Municipalidad de Ate Vitarte fueron agredidos verbalmente por una supuesta abogada que amenazó con meterlos presos y utilizar sus influencias para evitar que sea detenida por infringir el toque de queda por el coronavirus.

Así lo evidenciaron las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, luego de que la mujer fuera intervenida mientras, al parecer, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública.

“Aprenda a hablar. Usted es un simple serenazgo. Usted está muy mal, usted es un simple vigilante de la urbanización Olimpo, no es de la comisaría de Salamanca (...). Yo soy abogada entonces usted me respeta a mí, yo sí lo meto preso”, fueron las palabras de la supuesta abogada.

Asimismo, minutos después se escucha cómo el miembro del serenazgo continúa pidiéndole que se retire del lugar; sin embargo, ella atina a insultarlo y continúa manifestando que utilizará sus influencias en la DIRINCRI y Migraciones en caso de que el hombre tenga familia de nacionalidad venezolana.

“No me j... Te retiras tú primero y luego me retiro yo. No me voy a retirar ahorita porque si me tocas Conc..., llamo ahorita a la comisaría de Surco, a Dirincri y Migraciones. pobre que tengas una familia venezolana en tu alrededor", exclamó la mujer.

Sin embargo, el miembro de serenazgo, que lo único que hacía era cumplir su labor en plena pandemia por el coronavirus, intentó nuevamente persuadir a la mujer para que se retire del lugar, pero los esfuerzos fueron nulos dado que ella continuaba amedrentándolos.

“Mi mamá es del Hospital del Ejército y yo soy de la Marina, no soy cualquier hu..., así que pórtate bonito porque te meto preso (...) avísale no más que soy Militante de Acción Popular y de la Facultad de Derecho de la San Martin de Porres", dijo.