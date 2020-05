A través de las redes sociales, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) denunció que existen muchas brechas para el inicio de clases académicos a distancia. Según un comunicado, ellos expresaron su desacuerdo con respecto a las clases no presenciales, debido a que existe un gran número de alumnos que se verían perjudicados con la medida.

Si bien en una encuesta realizada desde el Rectorado de San Marcos se mencionó que existen 8.000 estudiantes sin conexión a Internet u otros medios, la cifra sería mayor, ya que solo un porcentaje contestó el formulario. “En el momento que nos encontramos lo estudiantes frente al inicio de clases, existe brechas tecnológicas, económicas, entre otras. No todos los estudiantes tienen acceso a Internet”, indicó parte de la junta de la FUSM.

Además, según Ángel Terrones, este número no sería el total, debido a que varios estudiantes no cuentan con dicho servicio para responder una encuesta realizada de manera virtual.

Añadió que existe una brecha económica en estos momentos de pandemia. “Hay una brecha en los hogares de los alumnos, ya que existe un golpe económico a nivel nacional. Varios estudiantes están obligados a trabajar independientes para seguir solventando gastos. Ello, hace que el inicio de clases, sea más tedioso por los horarios”, dijo.

Por otro lado, no solo se refirió a los estudiantes que no tienen acceso a Internet, sino a los residentes externos de San Marcos. “Ahorita hay 100 estudiantes que viven alrededor de la universidad, ya que no han podido regresar a sus hogares. Ellos tienen que trabajar. Tienen una situación vulnerable, varios, no tienen apoyo actualmente”, expresó.

También, la FUSM informó que San Marcos ha iniciado tarde el proceso de educación no presencial. “Nuestra universidad ha tenido un proceso lento de la situación. Los únicos antecedentes previos son en Estudios Generales o quizás, el aula virtual, pero no de la otra modalidad. No hay experiencia”, precisó.

Además, manifestaron que si bien la UNMSM envió el plan de “Adecuación de la universidad para la enseñanza no presencial de algunos cursos", en ello, no mencionan la participación y fiscalización estudiantil. “Se ha dejado el criterio solo docente, hay nula participación, no hay democratización. Hay muchos cursos prácticos que se quieren llevar virtual cuando no es así”, señaló.

Por último, denunciaron que el rector mencionó que iniciarán con ese porcentaje de alumnos. “No podemos prometer cosas a los estudiantes que no se van a dar. Si el 70 % puede, hay que iniciar, así nos dijo el rector. No les importa. Cuando nosotros exigimos nos botaron del Concejo”, concluyeron.

Este martes 12 de mayo, la comunidad sanmarquina realizaron varios tweets en busca de que se visibilicen sus problemas.