“A mí no me importa que las personas sufran”: vecinos de Iquitos beben y bailan en la calle

Vivir en una de las ciudades más afectadas por el nuevo coronavirus, no fue impedimento para que un grupo de vecinos del sector Cardoso del distrito de Belén, en Iquitos, organizaran una fiesta por el Día de la Madre en plena vía pública.

Con música a alto volumen y varias botellas de licor, el grupo celebraba sin respetar la orden inmovilización social obligatoria que rige los domingos.

“Este es mi barrio alegre”, dice el joven que graba e incita a una de las mujeres a tomar el alcohol para luego proferir una serie de improperios.

Los participantes tampoco cumplen las medidas preventivas para evitar el contagio. Ninguno lleva mascarillas, no respetan el metro de distancia y beben la cerveza del mismo vaso. Incluso en el lugar hay menores de edad que no solo se exponen a contraer el virus, sino a otros tipos de peligros.

Luego, el autor de la grabación justifica su presencia en la calle afirmando que ninguna persona de su entorno se ha visto afectada por la COVID-19 hasta el momento.

“Podrán haber miles de muertes, pero mientras en mi vida familiar y mi vínculo amical no esté incluido, a mí no me afecta personalmente. Soy sincero, no me llega al corazón, a mí no me importa que las personas sufran”, se escucha.

Según información del Ministerio de Salud (Minsa), Loreto reporta hasta el momento 1.834 contagios y 78 muertos por coronavirus. Es la quinta región más afectada, solo después de Lima, Callao, Lambayeque y Piura.

Loreto, principalmente Iquitos, es una suma de problemas. A las denuncias sobre el colapso de los hospitales, se suma lo difícil de conseguir oxígeno y el aumento de profesionales de salud infectados y que piden su evacuación a Lima.

PUEDES VER Vecinos arman fiesta en medio de la calle por el Día de la Madre en Piura [VIDEO]

Pese a ello, hay sectores de la población que al parecer no comprenden la magnitud de la emergencia.