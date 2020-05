Unas 30 personas varadas en Piura piden ayuda para regresar a Moquegua [VIDEO]

Un grupo de 30 personas varadas en la región Piura clama por ayuda a las autoridades para poder retornar a Moquegua, pues no tienen los recursos necesarios para quedarse hasta el término de la emergencia sanitaria.

Uno de los afectados, identificado como Hitler Romel Espejo Estraber, indicó que hace días se comunicaron con el gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas, pero no han recibido atención hasta el momento. En su caso se encuentra en Sullana con su esposa y su bebé de 1 año y 7 meses y temen ser contagiados con el coronavirus (COVID-19). Están en un cuarto alquilado y ya no tienen dinero y si no pagan el arriendo serán desalojados.

Además de Espejo Estraber y su familia, en Piura hay otros 21 ciudadanos de Moquegua en la misma situación. Fueron a trabajar a la Refinería de Talara, pero al paralizarse las actividades y entrar en vigencia la cuarentena no pudieron retornar a su ciudad de origen.

La mayoría de estas personas son de Ilo y viajaron a la región norteña por motivos de trabajo y otros fueron de forma independiente y no pudieron regresar. Denuncian que no les han proporcionado un espacio como albergue para dormir debido a la difícil situación que afronta Piura.

Señaló que entre ellos hay niños, adultos y madres de familia que se encuentran desesperados, debido a que ya no tienen recursos para seguir subsistiendo. Han enviado una carta a la prefecta regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, solicitando la ayuda.

También se han comunicado con trabajadoras del gobierno regional y responsables de ver las coordinaciones para facilitar los traslados humanitarios, entre ellas Aida Falcón. Tampoco hay mayor coordinación con el gobierno regional de Piura para la implementación del protocolo sanitario. Hitler Espejo advierte que con la indiferencia los están destinando a que se contagien de coronavirus y pongan en riesgo a sus familias.