Trabajadores de salud carecen de protección contra COVID-19 en Puno

Liubomir Fernández

Puno

El Sindicato de Trabajadores del Sector Salud de Puno suspenderá sus funciones por una hora toda la semana. De esta manera protestarán por la falta de implementos de protección personal contra el covid-19 y el cambio del director regional de Salud, Jorge Montesinos.

Los servidores administrativos y asistenciales harán un alto en sus quehaceres laborales entre las 10:00 y las 11: 00 a.m. Acusan la falta de dotación de guantes, barbijos y otros implementos de protección personal.

Según José Calvo, secretario general de los trabajadores, la dotación que les dieron la están reutilizando más tiempo de lo debido. Esto los ha llevado a ponerse en riesgo porque están haciendo uso de implementos más tiempo de lo normal.

A través de esta acción, buscan llamar la atención de las autoridades de salud para que los vean como personas vulnerables frente al covid-19, y pese a esta situación no cuentan con todos los implementos necesarios. Calvo aseguró que otro de los objetivos de su protesta es lograr el cambio del director de la Dirección Regional de Salud. Explicó que Jorge Montesinos no ha mostrado estar a la altura de la actual emergencia sanitaria. Recordó que hasta ahora no se implementa el laboratorio para el procesamiento de pruebas moleculares para detectar casos covid-19. Advirtió que los medios de comunicación hicieron público que la obra tiene deficiencias técnicas y los informes de construcción están observados.

La decisión de ir a una paralización fue un acuerdo que se adoptó en reunión general entre todos los servidores de los diversos centros de salud de la región. El dirigente precisó que sí o sí buscarán una reunión con el gobernador Agustín Luque para exponerle sus reclamos. ❖