San Luis: desalojan a familia venezolana al no poder pagar el alquiler

Una familia de ciudadanos venezolanos fue desalojada de las habitaciones que alquilaban en el distrito de San Luis al no poder seguir pagando el dinero de la pensión mensual.

Una de las jóvenes desalojadas lamentó que la dueña del inmueble haya decidido retirarlos, a pesar que le solicitaron un plazo para conseguir el monto requerido.

“A raíz de la pandemia que estamos viviendo, la dueña del cuarto donde estábamos, ha decido desalojarnos por no tener para pagar el arriendo. Lo más triste es que no tiene piedad con los niños ni nada. Le pedimos que nos de un chance para buscar cómo hacer, pero no quiso”, dijo la afligida joven a Latina Noticias.

Asimismo, denunció que la arrendadora los habría amenazado con traer a personas para que los desalojen a la fuerza, si es que ellos no accedían a retirarse por su voluntad.

El citado medio entrevistó a la dueña de la casa y la mujer señaló que sí dio facilidades a los extranjeros, pero ellos lo niegan.

“La señora habla a su conveniencia. Siempre le cumplimos con el alquiler y las normas que nos daba, nunca tuvimos ningún problema. Ahora por la furia porque no tenemos para pagarle el arriendo, ella dice que somos groseros, malcriados y malagradecidos. La señora afirma que nos dio alimentos y cosas cuando no es cierto”, se defendieron.

La familia se ganada la vida vendiendo café en la vía pública, sin embargo, debido a las restricciones por el estado de emergencia, no pudieron seguir haciéndolo.

Por ello, al no tener una fuente de ingresos en este momento, la familia busca que alguien o algún refugio los acoja temporalmente hasta que ellos puedan alquilar un espacio por su cuenta. Sobretodo, piden ayuda para los menores de edad. “Somos venezolanos y no tenemos a dónde ir”, dicen.