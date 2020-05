Miraflores: mujer desacata cuarentena para rendir "homenaje a la Madre Tierra” en parque

Una mujer fue captada incumpliendo la cuarentena en el distrito de Miraflores, mientras realizaba un acto que denominó como “homenaje a la Madre Tierra” en un parque ubicado frente a su domicilio. Las imágenes quedaron registradas por un agente de Serenazgo.

Vestida de blanco y con los pies descalzos, la mujer se negó a volver a su residencia cuando fue increpada por el sereno. “Pero hoy día el toque de queda es a las 8 de la noche”, argumentó en un primer momento. Ante ello, el efectivo le recordó que, al pisar el césped sin ningún tipo de protección, ponía su propia salud en riesgo.

PUEDES VER Rescatan enjambre de un millón de abejas y las reubican en malecón de Miraflores

“Hoy es un día muy especial para la Madre Tierra. Entonces estoy haciendo un homenaje. Es algo muy bueno para todos nosotros, para toda la humanidad, todo el Perú y la Madre Tierra. Yo sé [sobre el virus], no pasa nada, señor”, contestó al ser advertida.

Pese a la amonestación de la autoridad, la mujer continúo con su actividad en el exterior. En el video, aparece estirando los brazos y vaciando pequeños objetos sobre el pasto. “Se hace un homenaje a la Madre Tierra. Y esto es lo que va a curar a este virus”, insistió.

PUEDES VER Miraflores: sujetos con trajes blancos intentan entrar a casas con la excusa de la desinfección

Por su parte, el agente de Serenazgo afirmó que dicho tipo de prácticas no es usual en la zona ubicada a unos metros del malecón de Miraflores. “No he visto, no sabría decir [si se hacen rituales de esa naturaleza], pero la disposición es que la gente no salga de su casa”, dijo en declaraciones a ATV Noticias.