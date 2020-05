Ladrones cibernéticos usaron foto de DNI y nombre de estudiante para estafar a jóvenes  

Camila Nina es una arequipeña que el 22 de enero de este año sufrió una estafa por la compra de un IPhone 7 plus que nunca se concretó. Ella cuenta que vio el equipo en la página OLX y se contactó con Juan García, el supuesto vendedor. Le transfirió por BIM (billetera móvil) 300 soles de un total de 730 soles, pero tras el primer depósito el sujeto nunca más la contestó. La joven fue a denunciar el hecho a la Policía, pero le dijeron que por el monto no iba a prosperar. Se resignó y en adelante tuvo más cuidado.

Sin embargo, el 5 de mayo una señora fue a su casa para reclamar por una estafa que supuestamente Camila le había hecho por la venta de un celular a través de internet. Le dijo que, si no le devolvía su dinero, la iba a denunciar.

Ante ello, la joven empezó a indagar. Así descubrió en su propio spam de su Messenger que otros dos jóvenes le exigían la entrega de nintendos switch. A ambos les explicó que estaban usando su nombre. Uno le entendió, pero el otro igual la denunció.

“Justo ese rato me escribió un tercer chico de Cañete, preguntándome por un producto y le dije que no haga ningún depósito. Al menos a él le evité una estafa”, cuenta.

“El 8 de mayo fui a la comisaría de Alto Selva Alegre para denunciar que estaban usando mi nombre para estafar a la gente, y oh sorpresa, me voy enterando que ya tenía una denuncia por estafa”, dice.

Los agentes la derivaron a la sección Estafas del Departamento de Investigación Criminal donde descubrió que tenía otras tres denuncias.

EN PROBLEMAS LEGALES

El 5 de marzo y 5 de mayo habían presentado denuncias en su contra por estafa en la comisaría de Alto Selva Alegre, el 28 de abril en Ciudad Mi Trabajo y el 6 de mayo en Lima - Cercado. En todas ellas las víctimas relataron la misma modalidad. Se pusieron en contacto con la supuesta vendedora, quién -para hacer más creíble la autenticidad de sus ventas- enviaba hasta una foto del DNI de Camila y les escribía a través del WhatsApp 946025013 con la foto de Camila.

“Todo esto es una cadena de estafas. La vez que me engañó el supuesto Juan García, me pidió una foto de mi DNI. Con mi nombre crearon una cuenta en BIM y usaron una foto de mis redes sociales para poner en el WhatsApp que crearon. Con todo eso, se hicieron pasar por mí. Quiero que mi caso sea público y que no haya más estafas”, acota.

A raíz de la denuncia de Camila contra Juan García Menzala, la Policía verificó que esta persona también tiene denuncias en su contra y él también presentó denuncias por usurpación. Al parecer, esta persona también fue estafada bajo la misma modalidad que Camilia y luego usaron sus datos para crear un BIM. Ahora, ella está en graves problemas. Una de las denuncias ya está a nivel de la Fiscalía y pronto será citada.

AYUDA AL DELITO

Si bien el BIM es un aplicativo que saca de apuros a muchas personas, también es cierto que puede usarse -como en este caso- para estafas. Para crear una cuenta, solo necesitas un Smartphone y un chip. Puedes poner el nombre que desees. En este caso los ladrones pusieron de Camila Nina y crearon la cuenta en Lima.

PUEDES VER: Mercados deben acatar medidas sanitarias para atender a público

La Policía recomienda no pagar bajo este sistema. Señala que cuando se haga una compra por internet, no se debe enviar foto del DNI bajo ninguna circunstancia. También usar páginas confiables y siempre verificar todos los datos y si es posible preguntar a clientes sobre su experiencia en la compra.