Detienen a policías que pidieron coima de S/ 5.00 en Puno

Puno. Con las manos en la masa cayeron dos policías por pedir y recibir una coima a un chofer para dejarlo transitar, a pesar que no tenía sus papeles en regla.

El suboficial de tercera Carlos Alberto Vilca Vílchez (26) fue detenido por personal de Inteligencia de la PNP. Tenía en su poder S/ 5.00 que le entregó Darío Colque Mamani (60), chofer de la mototaxi de placa 3421-5Z.

El conductor fue intervenido entre las intersecciones de la Avenida Simón Bolívar con Costanera. Hacía servicio púbico pese a que no tenía su tarjeta de propiedad. Quien lo intervino fue el suboficial ST1 PNP Jimmy Padilla Huayllas (54). Este, al ver que el mototaxista no tenía todos los documentos de su unidad, le habría indicado: “Deja tu cariño”. En el argot popular, este pedido supone entregar dinero a cambio de no proceder con el internamiento de la unidad al depósito municipal.

Darío Colque reconoció que el dinero solicitado por Jimmy Padilla fue recogido por Carlos Alberto Vilca. Ambos suboficiales patrullaban la ciudad en grupo en pleno estado de emergencia. Agentes de Inteligencia intervinieron a sus colegas infraganti. Carlos Alberto Vilca tenía en sus manos los S/ 5.00 y Darío Colque reconoció el pago de la coima.