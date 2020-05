Piden trasladar a 16 adultos mayores con COVID-19 a la Villa Panamericana

Al menos 16 de 23 ancianos de una casa de reposo, en San Borja, fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus. Debido al temor de que su situación médica se agrave, la directora del establecimiento pide que sean trasladados a la Villa Panamericana.

“Me siento totalmente desprotegida. Como es posible que a pesar de la gravedad no hayan venido. Por favor necesito que me ayuden a salvarlos”, indicó la directora del asilo Marisa Carmona a Latina.

PUEDES VER Suspenden 1.321 líneas telefónicas por llamadas falsas

Según comentó, los residentes pasaron por pruebas rápidas proporcionadas por el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Borja. Desde que se obtuvo los resultados, la responsable del asilo intentó comunicarse con el Seguro Social en reiteradas ocasiones.

“Estoy desesperada porque desde el 4 de mayo no se acerca ninguna autoridad. Llamo todos los días y no vienen, EsSalud se ha comunicado tres veces y me ha pedido el listado de las personas contagiadas, pero no llegan”, mencionó a Latina.

Agregó que solo cuentan con un balón de oxígeno y cuatro técnicos que velan a diario por las personas de la tercera edad.

"Solo contamos con un balón de oxígeno. Imaginen si se enferman dos o tres″, señaló.

Carmona reveló que, el pasado 6 de mayo, un residente falleció por neumonía; sin embargo, dio positivo en la prueba de descarte.

Hasta el cierre de la nota, se supo que personal de salud llegó a la casa de reposo. No obstante, la directora del establecimiento hace un llamado a las autoridades y solicita el traslado del grupo de pacientes hasta el centro de la Villa Panamericana.