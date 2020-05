La pandemia continúa en alza en todo el país, sin embargo, en Piura -una de las regiones más afectadas con la propagación del coronavirus- la situación se extremaría en los próximos días. Según el infectólogo y decano del Colegio Médico de Piura, Arnaldo Lachira Albán, aún no se ha visto el pico máximo de la enfermedad.

El especialista fue muy crítico al momento de reconocer la desobediencia de su coterráneos, quienes desde un principio omitieron las recomendaciones y día a día agudizan la situación que de por sí ya es crítica.

PUEDES VER Vecinos arman fiesta en medio de la calle por el Día de la Madre en Piura [VIDEO]

"Hasta que no experimenten la pérdida de un familiar no van a darle importancia a lo que significa el aislamiento. Es duro decirlo, pero hay que decir la verdad”, expresó el galeno a diario Correo.

En ese sentido, Lachira Albán fue muy enfático en afirmar que entre esta y la otra semana alcanzará “el pico más alto de la curva de la pandemia en Piura”.

Radicalizar

Por otro lado, el presidente de la Federación Médica, Arnaldo Vite Quiroga, solicitó radicalizar las medidas. “A la gente acá no le puedo decir sal, pero mantén tu distancia. No pues, aquí se corta todo y de raíz, disponiendo que los bancos no atiendan por lo menos una semana", exclamó.