Ciro Maguiña: “Loreto debe declararse zona de desastre”

Ante la terrible situación que viene atravesando Loreto, debido al gran número de infectados por COVID-19, el vicedecano del Colegio Médico del Perú Ciro Maguiña solicitó al Gobierno declarar la región como zona de desastre.

“Hago hincapié en la región de Loreto: deben declararla zona de desastre. Lo he dicho hace dos semana, Loreto ya no resiste más", aseveró el infectólogo en diálogo con La República.

Asimismo, en cuanto al personal de salud en dicha región, Maguiña reveló que 8 de los 12 médicos que han fallecido en el Perú son de Loreto. En ese sentido, pidió mayor protección a sus colegas que a diario luchan contra la pandemia.

“Tienen que dar equipos de EPP seguros a los médicos y personal de salud. La cantidad de contagiados es enorme y la causa es cómo están trabajando los pobres médicos. De 12 muertos, 8 son de Loreto”, mencionó.

Por otro lado, al ser consultado por las declaraciones del ministro de Salud, quien indicó que “desde el punto de vista constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros”, Maguiña calificó la aseveración como una “falta de respeto”. Agregó que esa fue la razón principal de su renuncia al Comité de Expertos COVID-19.

“Lamento las declaraciones del Ministro de hace dos días que han dañado la moral de los médicos, especialmente aquellos que están muriendo en Loreto. Me parece que esas declaraciones en vez de levantar la moral de los soldados que mueren en combate no solo desanima, sino también desalienta y duele. Yo le pedí al Comité Experto que se rectificara y no lo ha hecho. No puedo respaldar a un ministro que nos agrede con sus insultos", mencionó a La República.