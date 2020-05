Operativos. En las últimas 24 horas, agentes de la Segunda Macroregión Policial de Lambayeque y las Fuerzas Armadas, multaron a 451 personas, entre peatones y choferes, por no cumplir las medidas restrictiva de la cuarentena establecida por el Gobierno central para evitar la propagación del coronavirus en la región.

De acuerdo al registro de operaciones a las que accedió este diario, agentes policiales impusieron en menos de 24 horas un total de 421 multas a peatones que decidieron incumplir con las medidas dispuestas por el Gobierno para frenar el avance de la pandemia del COVID- 19. De esta forma, se alcanzó una de las cifras más altas en sanciones impuestas por la Policía en los últimos siete días.

PUEDES VER Coronavirus: instalarán hospital itinerante en complejo deportivo de Ferreñafe

Por ejemplo, algunas de las sanciones se impusieron contra personas por no usar mascarillas, por un momento de S/344: por no respetar el distanciamiento social S/86; por desarrollar labores no esenciales S/215; por circular en vehículos particular sin autorización S/344, entre otros.

Representantes de la Segunda Macroregión indicaron que en las últimas 24 horas, su personal aplicó también 30 multas a choferes, a quienes se les retuvo su licencia de conducir y su tarjeta de propiedad, documentos que serán entregados cuando culmine el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

“Esta semana se van a intensificar los operativos por exceso de vehículos particulares en la calles. Las personas insisten con respetar las medidas dictadas por el Estado, pese a los esfuerzos de la Policía por hacer cumplir los mandatos para evitar la propagación del virus en la región”, dijeron las fuentes consultadas.