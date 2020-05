En diálogo con La República, el Dr. Ciro Maguiña, médico inféctologo y vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), confirmó su renuncia al Comité de Expertos COVID-19 tras las declaraciones de Victor Zamora, ministro de Salud.

Según el infectólogo, la pasividad con la que trabaja el Ministerio de Salud (Minsa) en cuanto a distribución de equipos de protección y prioridad para médicos infectados con coronavirus es “nefasta por lo que los médicos del país han sentido un maltrato”.

“La primera razón por la que he decido retirarme es porque las declaraciones del ministro (Zamora) han dañado la moral de los médicos y yo también soy médico. En especial de los de Loreto. En lugar de levantar la moral de los soldados que mueren en combate, eso desanima, desalienta y duele”, declaró.

Asimismo, Maguiña manifestó que lamenta la ratificación en las declaraciones de Zamora pues las considera una “falta de respeto”, tanto para él como para los médicos que se exponen a diario a la COVID-19.

“Yo le pedí al comité de expertos hace dos días que se rectificara y no lo ha hecho, y hoy ha estado hablando como si no hubiera pasado nada. Creo que hay un tema de respeto hacia la orden médica”, señaló el doctor.

El infectólogo también aseveró que para él es imposible darle un respaldo al ministro de Salud cuando, para él, los profesionales de la salud deben ser medidos con la misma vara cuando no debe ser así.

“No puedo respaldar a un ministro que nos agrede con sus insultos. Los médicos se están muriendo en Loreto y esa es la razón de mi renuncia”, recalcó.

Asimismo, al preguntarle si se había comunicado con Zamora directamente, el infectólogo señaló que le había escrito por correos y WhatsApp pero ante no recibir una respuesta decidió comunicarlo al comité de expertos.

“Yo le mando correos y WhatsApp y casi nunca me contesta. Lo he hecho a través del Comité de Expertos. Obviamente él para ocupado, yo no tengo comunicación directa con él. A través del comité otros médicos y yo hemos pedido dar un paso al costado”, enfatizó Ciro Maguiña.

Finalmente, señaló que Loreto y las regiones del norte del país deben ser declaradas como zonas de desastre debido a las pésimas condiciones sanitarias y sociales que se viven en esos lugares frente a la COVID-19.