Zamora: “Mi puesto está en manos del presidente de la República” [VIDEO]

Ante el pedido del gremio médico de que el ministro de Salud, Víctor Zamora, renuncie a su puesto, este indicó que su trabajo recae en las decisiones del presidente de la República, Martín Vizcarra.

Además, señaló que el debate no debería estar centrado en la dicotomía entre colegas profesionales de medicina, o en si los servicios de salud son para médicos o para la población.

El eje de la conversación, para el ministro, debería encontrarse en cómo mejorar la capacidad de nuestro sistema de salud público para que eventos como los que se viven en Loreto, Iquitos y Lambayeque no se repitan.

"El presidente evaluará las condiciones en que debo continuar o si me debo retirar. Mi presencia o no en el puesto no cambiará la situación de precariedad que vivimos hoy frente a la pandemia”, aseveró el titular en una entrevista para Canal N.

Por otro lado, ante la interrogante de si consideraba los martillazos aplicados desde su gestión habían sido efectivos, este respondió que “cada una de las medidas han venido disminuyendo en su efectividad y eso lo hemos aceptado como Gobierno”.

Además, alegó que el primer martillazo sí había dado resultado, ya que le permitió al Gobierno nacional “ampliar la epidemia a cada cinco días, los sucesivos nos han permitido ampliarlo a cada diez días”.

“En general, los resultados son positivos, no se puede decir en ninguna línea que los resultados sean negativos”, aseveró el ministro.

No obstante, admitió que las medidas de control social establecidas a lo largo del período de inmovilización social se han ido debilitando.

“Lo que hemos incorporando son [estrategias que] se están enfocando en ciertos lugares, mercados bancos, movilidad, y se ha diferenciado entre el norte y el sur”, explicó.