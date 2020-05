Regiones del sur piden más pruebas para enfrentar al COVID-19

Wilder Pari y corresponsales

¿Cómo contener al coronavirus? Un camino eficaz es la identificación de los infectados, sobre todo los asintomáticos. Para ello son necesarias las pruebas moleculares y rápidas, aunque la fiabilidad de estas últimas fueron cuestionadas. En algunas regiones estos recursos comienzan a agotarse. En Moquegua y Puno, solo tienen 140 y 220 muestras, respectivamente. Por ello, los gobernadores de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur pidieron al gobierno central un nuevo lote de tamizajes moleculares y serológicos (prueba rápida). Este colectivo lo conforman las autoridades regionales de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios.

El gerente regional de Salud de Moquegua, Roy Ramos Pare, indicó que le quedan 30 pruebas rápidas y 110 moleculares. Han pedido al Ministerio de Salud 15 mil tamizajes instantáneos y espera que lleguen entre el 12 y 15 de mayo. Con el material, se testeará a los comerciantes de los mercados, pescadores, trabajadores de los municipios y otras entidades que no se sometieron al aislamiento.

Puno tiene un panorama similar, dispone de 200 pruebas rápidas y 20 moleculares. Sin embargo, debe considerarse que la región altiplánica tiene casi diez veces más población que Moquegua, sobrepasa el millón 400 mil habitantes. El encargado del Comando Regional Covid-19, Roel Oré, refirió que estas pruebas rápidas fueron distribuidas en las 11 redes de salud del altiplano.

Sin embargo, ayer el hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca denunció que ya no quedaban pruebas moleculares ni rápidas. Esto, según su comunicado, no les permite hacer una adecuado control epidemiológico. "Esta situación genera preocupación y desaliento en el personal de salud, además de incrementar el riesgo de contagio", se lee.

Sin pruebas y sin traslados

La falta de ensayos ha llevado a Puno a suspender los traslados humanitarios de puneños que debían regresar a su ciudad. El protocolo señala que antes de abordar un bus de retorno, se debe aplicar una prueba rápida. Este método ha detectado contagiados que estaban a punto de subir a un transporte y continuar esparciendo el virus en el país. A estos se les recondujo a los hospitales.

La norma no especifica si el control debe repetirse al arribo, pero varios gobiernos regionales lo hicieron, pues la prueba rápida tiene un gran margen de error. El consultor del Gobierno Regional de Puno, Juan Monzón, manifestó que la entidad no permitirá los traslados humanitarios mientras no exista la disponibilidad de tamizajes.

En el área de Salud de Arequipa se indicó que durante los traslados humanitarios, se utilizó buena parte de los tamizajes. Por ahora, quedan 5 400 pruebas rápidas y 210 moleculares, según detalle del área de Epidemiología al Consejo Regional.

Es difícil saber cuánto durará este material. El encargado de la Dirección Regional Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (Diremid) de Arequipa, Pedro Escobedo, dijo que hubo descartes masivos que significan un mayor consumo de recursos por día. Además, el personal de salud del área covid -19 es tamizado cada siete días. Se calcula que son 40 trabajadores, entre médicos, enfermeros, técnicos y limpieza. Se aguarda la compra de 20 mil test instantáneos para continuar con los muestreos.

Fiabilidad en duda

Desde abril, el Estado tiene un problema con la dotación de pruebas moleculares. La alta demanda en el mercado mundial dificulta su compra. Por ello se optó por usar las instantáneas como principal mecanismo de identificación de casos positivos. Por ejemplo, en Arequipa, el 90% del descarte se hace con este método, que otorga resultados en quince minutos. La molecular puede demorar más de 24 horas.

Pero desde diferentes sectores, se cuestiona la fiabilidad de la prueba rápida, pues no detecta el coronavirus en los primeros días de contagio. Su mecanismo revela los anticuerpos que produce el organismo contra el virus, que aparecen desde el día siete u ocho de contagio. Si se aplica antes, dará un resultado negativo, aunque la persona ya sea portadora.

Por ello, el presidente del Comando Covid-19 de Cusco, Pablo Grajeda, pidió más ensayos moleculares por su nivel de exactitud. En dicha región aún tienen 4 mil tamizajes instantáneos y 500 moleculares.

“Lo que se necesita son las pruebas de hisopado (moleculares), cuyo margen de error es menor a los test rápidos. Por lo menos se requerirán más de 100 mil pruebas para cubrir la región”, manifestó.

Esperan laboratorio

En Tacna, la situación se alivió hace unos días, pues llegó un nuevo lote de pruebas rápidas, sumando 900 disponibles. Y quedan 785 ensayos moleculares.

Sin embargo, el director regional de Salud de Tacna, Juan Cánepa Yzaga, señaló que necesitan por lo menos tamizar al 10% de la población para un mejor cerco epidemiológico. Propuso contar con 10 mil pruebas moleculares y 30 mil rápidas.

Además, esperan que el Instituto Nacional de Salud apruebe el laboratorio regional del centro de salud San Francisco, que analizará las muestras sospechosas de covid-19 obtenidas mediante el muestreo molecular (la prueba rápida no requiere estos recintos).

Por ahora estas muestras se siguen enviando a Lima. El traslado hacia la capital es otro factor que retrasa los resultados, incluso esta semana hubo problemas con los vuelos hacia Lima, por lo que se enviaron desde Moquegua.v

Otra semana sin transporte urbano ni plataformas

El Comando Covid-19 de la región Arequipa ratificó el cierre de las plataformas comerciales Andrés Avelino Cáceres, terminal de Río Seco y Feria de El Altiplano por una semana más. La Gerencia de Agricultura garantizará el abastecimiento de productos de primera necesidad en la región.

Respecto al transporte, el comando indicó que esta semana los transportistas deberán adecuar sus unidades a las disposiciones del Ministerio de Transportes, por ello tampoco podrán circular. Solo los vehículos de transporte de personal y aquellas unidades de empresas que reinician actividades podrán circular.

Se necesitan pruebas moleculares

Hugo Paredes

Expresidente Federación Médica de Arequipa.

Lo más importante en la estrategia de contención eran las pruebas moleculares, pues era la única forma de identificar a los portadores para inmediatamente aislarlos. Si no sabemos quién es quién, el virus se seguirá diseminando.

La prueba rápida, al detectar los anticuerpos luego de varios días, puede ocasionar que el portador circule de forma tranquila durante días, contagiando a otros. La gran diferencia es el tiempo que te otorga la prueba molecular para aislar a la persona del resto de la comunidad. Por eso la mayoría de países usa estos tamizajes.

Además, el actual muestreo instantáneo puede darnos un dato falso, pues hay varias personas contagiadas aún sin anticuerpos. Puede que haya el doble o triple de casos, lo cual nos puede generar serios problemas. Con un tamizaje en los primeros días de contagio, se evitaría el colapso de los servicios de salud.

Otro problema es la extensión de la cuarentena. El gobierno debe diseñar mecanismos eficientes para repartir los subsidios a las personas de bajos recursos. Hemos visto que el reparto del bono ha generado más colas alrededor de los bancos, son cosas que debieron planificarse antes. Durante estas dos semanas el gobierno debe preparar a la gente para que aprenda a convivir con el virus hasta que se descubra una vacuna.