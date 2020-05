Virtudes en las peruanas

Carlota Flores Scaramutti de Naveda, escritora.

Madre fuerte, madre humilde, madre llena de ternura son algunas de las características de las madres en el Perú. Con una fortaleza que les permite trabajar arduamente por el bienestar de sus familias, con una humildad que solo genera simpatía y les permite vencer con una hermosa sonrisa los múltiples retos que la vida plantea y con una sincera ternura que aleja cualquier sinsabor y enriquece con buenos sentimientos a todos los que en su torno experimentan y participan de ese, a veces, impredecible cotidianidad. Más en nuestra realidad compleja, la madre se convierte en una líder que orienta y ennoblece a la comunidad. Hay razones superiores, para reconocer a las heroínas de nuestra patria.

El valor de una progenitora

Claudia Valdeiglesias Añorga. MBA, docente universitaria.

Incondicional. No creo que exista mejor palabra para definir el amor de una madre. Sin importar el tipo de vida que tengamos o nuestras creencias religiosas; sin importar si tuvimos una prolija educación o nos vimos obligadas a sortear mil desventuras, quienes hemos traído un hijo al mundo sabemos que para una madre no existen las palabras derrota ni cansancio cuando de nuestras fuerzas y renunciamientos depende el bienestar de los nuestros. Por ellos no habrá batalla que no merezca ser peleada al punto de estar dispuestas a dejar la piel para lograr la victoria. Sin importar si entiende o no, si se agradece o no, incluso si se justifica o no, el corazón de una madre late en la vida de sus hijos