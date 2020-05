“Me llamo Madre Coraje porque pasé por el fuego”. Bertolt Brecht.

Aferrarse a la vida es aferrarse a los hijos. No importa si a una madre le toca vivir una temporada en el infierno. Una temporada en el infierno para salvar vidas. Una temporada en el infierno de un hospital para salvar vidas. Salvar las vidas de los pacientes, que son como hijos para las mujeres que trabajan como personal de salud. Cuando muere uno, todas se lamentan. Todas se entristecen. Todas lloran. Perder a un paciente es como perder a un hijo.

"Vemos a nuestros pacientes llegar solos, angustiados, sin nadie. Solo nos tienen a nosotros. Unos días estamos alegres cuando conseguimos que se recuperen. Consolamos a los pacientes tomándolos de la mano, y a veces mueren así, a nuestro lado. Por eso, cuando fallecen, nos golpea mucho, en profundidad. Cada muerte nos deja esa desazón de que pudimos haber hecho algo más por ellos. Pero seguimos en la lucha, tenemos fe en que superaremos todo esto, que vamos a salir de este infierno”, narró Lizet Cáceres Rayme, una técnica en enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital COVID de Villa El Salvador. Cáceres forma parte del equipo que está a cargo de los 30 pacientes infectados que se encuentran en la zona más peligrosa de todo el nosocomio. El domingo será otro día de trabajo, al lado de los pacientes a los que debe ayudar a salvar la vida.

“Estos casi dos meses en la UCI han sido una mezcla de emociones. Por un lado está nuestra vocación de ayudar, y por el otro, el temor a contagiarnos, que siempre está presente porque tenemos hijos”, dijo Lizet Cáceres, de 42 años, ataviada con un sofisticado equipo de protección. Parece una astronauta flotando por el hospital. Son las medidas extremas adoptadas por las autoridades del nosocomio, dependiente del Ministerio de Salud.

Antes de la pandemia del nuevo coronavirus, Lizet Cáceres cumplía horarios de 12 horas. Ahora sus jornadas son de 24 horas, jornadas que afectan a sus hijos Yerko, de 19 años, y Tatiana, su pequeña de tres años. La ausencia es feroz.

“Al llegar a casa Tatiana quiere abrazarme porque me extraña, pero con el dolor de mi corazón yo la evito hasta estar segura de que estoy totalmente limpia. Al llegar debo desinfectar mi ropa, bañarme y ponerme otra mascarilla en la casa. Cuando juego con ella siempre es con mascarilla, solo cuando estamos distanciadas me la retiro”, relató Lizet Cáceres. La indumentaria no permite que se observe todo su rostro, pero sus ojos la delatan. Cuando habla de sus hijos, en particular de Tatiana, se entristece. Las epidemias, como las guerras, separan a las familia, pero cuando se trata de soldados que están en la primera línea, como Lizet Cáceres, hay una melancolía infinita.

Atender a las pacientes embarazadas es una doble lucha. El desafío consiste en salvar a madre e hijo. Es algo que la obstetra Pilar Baquerizo Mucho que, como mamá, relata con evidente emoción. En el Hospital COVID de Villa El Salvador hay casi 400 pacientes, pero a Pilar Baquerizo, de 35 años, le corresponde asistir a los más vulnerables, entre ellas las gestantes. Madre soltera, con un niño de 3 años, salió de Ayacucho a Lima para que su hijo Matías recibiera una mejor educación. Se instaló en Carabayllo, pero encontró trabajo en el otro extremo de la ciudad, en Villa El Salvador. Hace tres meses, poco antes del estallido de la pandemia, comenzó a laborar como obstetra. Para llegar a tiempo debe recorrer 3 horas, 6 horas ida y vuelta. Es un verdadero sacrificio. Ella sabe que probablemente jamás reciba una medalla por el esfuerzo, pero lo que le satisface es que podrá ofrecerle una buena educación a Matías, su hijo. Como todas las que trabajan en el hospital, ella es una madre coraje de carne y hueso. No es una heroína de la ficción.

“Lo que me trajo aquí es asegurar la educación de mi hijo. Soy de las personas que hacen las cosas por vocación y no importa si debo de hacer tres horas desde mi casa hasta el hospital. Yo estoy separada y enfrento la responsabilidad de criar a un niño sola. A diario me asalta la angustia de pensar que si me enfermo quién va a ver a mi Matías, porque soy todo para mi hijo, y esa responsabilidad hace que la carga de trabajar con pacientes con el nuevo coronavirus sea mayor”, expresó Pilar Baquerizo.

"Lo primero que sentimos a diario cuando entramos al hospital es temor. No somos robots, tenemos emociones y sentimientos, pensar que podemos dañarnos y dañar a los seres que amamos nos atemoriza. Cuando llego a casa, antes de saludar a Matías, voy de frente a la ducha y pongo mi ropa en una bolsa para lavarla. Luego de eso ya puedo tenerlo entre mis brazos y disfrutar de él”, dijo la obstetra.

Beatriz Gamarra Palacios, Teodosia López Murillo y Jesenia Medrano Chauca se encargan a diario de lavar, secar y planchar kilos de prendas entre uniformes, toallas y ropa de cama, para que sean usadas nuevamente por el personal de salud con la certeza de que están totalmente esterilizadas. Es una labor muy pesada, extenuante. No son profesionales de salud, pero también enfrentan la enorme responsabilidad de evitar la propagación de la epidemia entre médicos y enfermeras.

Antes de la pandemia sus jornadas eran de 8 horas, pero han sido ampliadas a 12 horas para atender las necesidades del hospital durante las 24 horas.

“Estamos orgullosas de estar aquí apoyando al 100 % con nuestro trabajo”, indicó Beatriz Gamarra, madre de dos hijos.

“Con mi trabajo he logrado sacar adelante a mis cuatro hijos adelante. Por eso no puedo parar”, afirmó Teodosia López.

“Estamos cansadas, tenemos temor, pero la vida de los pacientes es primero”, manifestó Jesenia Medrano, madre de dos niños. Son madres que viven en un infierno luchando por la vida de sus pacientes, madres con hijos que asisten a los pacientes como si fueran sus hijos. Madres coraje.

Un recién nacido salvado del contagio de su madre

Juana Rivera Reyes es una paciente con el nuevo coronavirus que el martes último se convirtió en madre por cuarta vez. Ella dio a luz al pequeño Ian Blas Rivera, en el Centro Obstétrico del Hospital COVID de Villa El Salvador.

Ella fue trasladada del hospital María Auxiliadora, donde llegó para su parto programado. Sin embargo, su embarazo era de riesgo debido a que sería su cuarta cesárea.

A pesar de no contar con ningún síntoma, a Juana Rivera le hicieron la prueba rápida de descarte de COVID en el María Auxiliadora y el resultad salió positivo. Ella fue enviada rápidamente al Hospital COVID de Villa El Salvador y a las pocas horas le practicaron la cesárea que trajo al mundo a Ian.

“No sabía que tenía el virus, no he tenido molestia, fiebre ni nada. Me han practicado la cesárea y han logrado que mi bebé no se contamine, ya me dan de alta. Pero Ian se queda internado en UCI durante un mes por ser prematuro. Tiene respiración asistida porque sus pulmones faltan desarrollarse y todavía estará aquí por unas semanas", explicó.

"Los doctores han visto conveniente que no me quede a acompañarlo porque le puedo contagiar el coronavirus”, relató. Pero no estará con sus otros tres hijos para no contagiarlos.