Cuarentena: niños podrán salir hasta 500 metros de sus domicilios

Coronavirus en el Perú. El Ministerio de Salud (Minsa), informó que a partir del lunes 18 de mayo, los menores de 14 años podrán salir hasta 500 metros de sus domicilios; acompañados de sus padres un máximo de 30 minutos y una vez al día.

Esta medida ha sido dada en el marco de la extensión de la cuarentena por dos semanas más. Y ante el avance del COVID-19 en las regiones del norte.

Menores del norte

Los menores del norte peruano, podrán circular acompañados por un adulto cuidador respetando mínimo dos metros de distancia física respecto de otras personas y usando la mascarilla.

Uso de mascarilla

Se calcula que en el Perú existen más de ocho millones y medio de niñas, niños y adolescentes de este grupo poblacional. Los mismos, que podrán realizar este paseo opcional para las familias que lo requieran.

Prohibido usar juegos

Especialistas, recomendaron que por seguridad, los menores no deben sentarse en bancas ni en el piso, no usar los juegos de niños que pudiera haber en parques, no agarrar objetos en la calle.

Tampoco se debe ir a los mercados y supermercados con los niños. Y antes de la caminata, practicar el lavado de manos por 20 segundos. Además, usar apropiadamente la mascarilla y mantener la distancia de un metro.