Loreto es uno de los departamentos con más casos de coronavirus en el Perú. Tiene 1.735, según el último reporte del Ministerio de Salud (MINSA). Los habitantes de Iquitos vienen incumpliendo la cuarentena y los hospitales ya no tienen más espacios para albergar a los pacientes por la COVID-19.

Sin embargo, los médicos también se están mostrando afectados por la pandemia. El doctor Paúl Menéndez Llanos colgó un video en redes sociales donde clama ayuda al Gobierno para ser trasladado a Lima.

“Soy médico residente del primer año de cirugía en el Hospital Regional de Iquitos. Me contagié de COVID-19 en la emergencia de mi hospital (...). Empecé con los síntomas el 27 de abril. Tengo una enfermedad de fondo que es el asma y tengo tres tomografías al pulmón, donde se evidencia que el daño pulmonar está avanzando”, dijo.

“Estoy tratándome solo en mi casa son pastillas y ampollas anticoagulantes, así como mis inhaladores, la medicina se acaba y no hay dónde comprar. Aún no necesito oxígeno pero estoy a punto de necesitarlo. Necesito ser trasladado a Lima, porque no tengo familia acá. No recibo respuesta del Ministerio de Salud. Necesito apoyo porque tengo miedo de morir”, agregó.

Más casos de médicos con COVID-19

Alrededor de ocho médicos, que luchan día a día en la amazónica ciudad de Iquitos para contrarrestar el número de casos por coronavirus, pidieron este sábado su traslado a Lima para ser atendidos de urgencia después de haber contraído la COVID-19.

“Estamos muy mal, en mi caso no respiro sin el balón de oxígeno. Cada día mi caso se va agravando, así como yo somos varios médicos que tenemos que ir, que necesitamos evacuar”, declaró el médico Harold Cervantes, del hospital regional de Loreto, a RPP.