Familia solicita al Minsa atender a hombre cuya madre y sobrina fallecieron por COVID-19

Una mujer denunció que, a pesar de comunicarse en más de una ocasión con el Ministerio de Salud (Minsa), su padre con síntomas de la COVID-19 no ha sido atendido oportunamente, por lo que teme que su estado se agrave al punto de perder la vida.

Everly Portillo contó a La República que hace unos días su progenitor, Rolando Portillo Martínez, empezó a presentar complicaciones similares a las causadas por el nuevo coronavirus.

Además de los problemas respiratorios, el hombre de 53 años de edad debe lidiar con la diabetes que padece, lo cual lo convierte en una persona vulnerable en caso de enfermar.

Por ello, vio conveniente comunicarse con el Minsa, a través de la línea 113 y números que aparecen en sus redes sociales, para que acudan a revisarlo y hacerle la prueba de descarte del coronavirus, y así, de acuerdo al resultado, le receten un tratamiento. Sin embargo, solo reciben respuestas a medias o incluso, a veces, ni les contestan, asegura la joven.

“Les llamo todos los días y siempre me decían que ya venían, que tenía que esperar, pero hoy me dicen que no estaba registrado y que van a tratarlo como un caso nuevo. Mi padre padece de diabetes y neuropatía, además que tuvo TBC, está en cama. Por favor solo quiero que le hagan la prueba y lo ayuden en su tratamiento”, manifiesta la desesperada joven.

Everly teme que la familia sea nuevamente golpeada por la COVID-19. La madre del señor Portillo falleció el domingo 3 de mayo en su vivienda del Rímac a causa de la enfermedad y un día después pereció su sobrina por el mismo motivo.

“Mi abuela murió el domingo pasado y mi prima al día siguiente tras una semana de desarrollar los síntomas y pese a ello a mi padre no han venido a atenderlo”, cuenta.

Por lo pronto, el hombre se encuentra en su domicilio a la espera de una respuesta del Minsa.