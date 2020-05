Detectan cuatro trabajadores de transporte urbano con coronavirus en Cusco

Cusco

Un equipo de especialistas de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Cusco realizaron 68 pruebas rápidas de manera aleatoria a trabajadores del servicio de transporte urbano de la ciudad imperial. Cuatro resultaron positivos para coronavirus. Eso confirma que este medio es un foco infeccioso. El próximo paso serán acciones de control de las unidades que laboran en el periodo de emergencia. El transporte público funciona al 50% de su capacidad.

A su turno, el gerente de viabilidad y tránsito de la Municipalidad de Cusco, Henry Hurtado, refirió que aguardarán el resultado de las pruebas moleculares para emitir un comunicado oficial. No obstante, aseveró que desde el inicio del estado de emergencia se optaron por las medidas de prevención para que las unidades de servicio público no se conviertan en focos de infección. "Se están intensificando los controles, los transportistas saben que no se debe llevar pasajeros parados y deben salir a laborar con las medidas de protección, también trabajamos campañas de concientización con los usuarios, lo ideal sería que evitaran salir de sus casas pero en caso de hacerlo tomar las medidas sanitarias", dijo el funcionario.

Hurtado no descartó que de detectarse más casos de coronavirus se suspenda el servicio de transporte urbano. “En Arequipa se tomaron medidas extremas, esperemos no sea el caso”, agregó.❖