El titular de Educación, Martín Benavides, informó este sábado 9 de mayo sobre la nueva medida planteada desde el Gobierno: a partir del lunes 18 de mayo, los menores de 14 años de edad podrán salir a las calles por media hora acompañados con un familiar bajo las protecciones anunciadas por el Ejecutivo.

Benavides aclaró que deben seguirse a cabalidad los protocolos para que los niños puedan transitar sin posibles contagios de coronavirus. “En realidad tan importante como la salud física es la salud socioemocional y nuestros niños y adolescentes están más de 50 días en sus hogares en espacios reducidos (...)", dijo el ministro.

Además, resaltó la importancia de que los niños puedan ir a las calles a liberarse del estrés y no caer en un ‘bajón emocional’. “Para ellos, es muy importante tener el contacto con el aire libre, darse una vueltita, respirar y en ese sentido acá hay una apuesta para tratar de equilibrar el componente socioemocional del desarrollo de los niños (...)”, indicó en TV Perú.

Acerca de la posibilidad de que los menores salgan con sus bicicletas o scooters, Martín Benavides explicó que es mejor evitar el contacto con dichos elementos que no están debidamente desinfectados. No obstante, aclaró que si se toma todas medidas preventivas podría usarse.

“De preferencia hay que cuidar todo lo que significa contacto con elementos que no tienen todas las medidas de higiene, no sé cómo están los scooters o las bicicletas. Si es que hay las medidas de seguridad y van a poder hacerlo en los 500 metros que dice la medida, yo no vería ningún problema”, expresó.

Además, precisó que esta nueva medida es una decisión que los adultos deberán tomar con base en cómo se sientan y vean su entorno. “Aquí nada es obligatorio. Esto va a depender de cada papá, de cada mamá, de cómo se sienta, de cómo vea su entorno y de lo que ocurre alrededor del hogar”, dijo.

Por último, los menores de edad deberán portar una mascarilla y acompañado de un pariente con una distancia de dos metros. Recalcó que no pueden ir a los mercados o parques.

“No pueden ir a parques, a mercados, no pueden ir a lugares públicos o tocar elementos que estén al aire libre porque por ahí pueden haber contagios. Pero pueden tener una caminadita, una vuelta, respirar un poco de aire libre y regresar a sus hogares”, puntualizó.