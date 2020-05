Por: Maricarmen Chinchay y Luis Villanueva

“Yo pensaba que iba a morir. Le pedía a Dios que me diera vida porque tengo aún hijos pequeños por los que debo ver. Les digo a las madres que se cuiden mucho, que no salgan y que tampoco se automediquen”.

Las primeras palabras de Marisol Medina Lozano, de 50 años, tras abandonar el hospital San Isidro Labrador de EsSalud ubicado en el distrito de Ate, estaban cargadas de emoción.

Como ella, otras nueve pacientes que son madres y que vencieron al Covid-19 abandonaron las salas hospitalarias y podrán pasar el Día de las Madres este domingo en sus hogares, con los suyos.

Marisol Medina es comerciante de ropa, tiene cuatro hijos e ingresó al nosocomio con fi ebre, dolores corporales, malestar general y, sin duda, difi cultad para respirar.

“Estuve todo el tiempo con oxígeno porque ya no podía respirar, y eso me ocasionaba una desesperación muy grande. Pero los médicos y las enfermeras me han tratado muy bien”, dice emocionada.

Llanto de emoción

“Yo pensé que se habían olvidado de mí porque no tenía opción de saber noticias de mis parientes, pero ahora entiendo que no era posible, que la enfermedad no lo permite”, afirma Rosa Garay de Valencia, madre de familia vendedora ambulante de 64 años.

Los hijos que fueron a recoger a Rosa lo hicieron con profunda emoción y todos esos temores de un posible abandono quedaron en el olvido para esta valiente mujer.

“Les diría a las madres que esto es muy feo. Yo no se lo deseo a nadie. Tienen que cuidarse para que pasen un Día de la Madre tranquilas”, expresó con lágrimas en los ojos.

La tercera paciente en dejar el hospital fue María Cunya Sarango, quien contó que, pese a tener todos los cuidados en casa, desafortunadamente sufrió el contagio.

“Ha sido una etapa muy difícil, pero ahora me voy contenta porque voy a ver a mi familia y a mi mamá que tiene 90 años y que yo cuido (...). Yo salía al mercado con mi mascarilla y al retornar me duchaba y cambiaba, pero no sé en qué momento pude contagiarme”, señala.

En su vivienda, sus tres hijos y su nieto de 13 años la esperan con alegría. Sobre estos casos, el gerente de la Red Prestacional Almenara de EsSalud, Jorge Amorós Castañeda, señala que el hospital San Isidro Labrador es un nosocomio de atención para pacientes geriátricos que tuvo que ser adaptado para la atención exclusiva de pacientes Covid-19, con una disponibilidad de 300 camas de hospitalización.

Han atendido a más de 360 pacientes en el último mes, de los cuales 150 ya han sido dados de alta. Bien por ellos.

Claves

Decesos. La letalidad en este hospital ha sido muy baja, solo registraron 4 fallecimientos.

Monitoreo. Todo paciente que sale del hospital será monitoreado y cumplirá aislamiento.