Gobierno traerá a ocho médicos graves por COVID-19 desde Iquitos [VIDEO]

Luego de una reunión entre el premier Vicente Zeballos y los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú, liderado por el Decano Nacional, Dr. Miguel Palacios, el Gobierno peruano autorizó traer a ocho médicos desde la ciudad de Iquitos.

Mediante avionetas particulares, los médicos con estado delicado a causa del coronavirus podrán retornar a Lima para ser llevados con urgencia a los hospitales, donde recibirán la atención y tratamiento para su mejora. Según el Dr. Miguel Palacios, se ha cumplido la misión parcialmente.

“Estamos saliendo del Palacio de Gobierno de hablar con el primer ministro. Hemos insistido hasta el cansancio sobre la desesperación por salvarle la vida y traer a Lima a nuestros colegas de Iquitos. Nos ha respondido que sí o sí ocho médicos vienen hoy en un avión grande de la Fuerza Aérea”, mencionó en un video grabado en la página de Facebook.

Añadió que el Colegio Médico está mandando cuatro avionetas para traer seis médicos más en promedio. "Hoy, tendremos acá a 12 o 14. Podremos decir que la misión esta cumplida”, informó a toda la comunidad.

Este sábado 9 de mayo, el decano anunciaba sobre la reunión que tenían en Palacio de Gobierno. “Nos estamos dirigiendo a la Plaza de Armas de Lima a tocar las puertas del Palacio de Gobierno, la oficina del primer ministro para solicitar su apoyo", anunció.

Por otro lado, indicaron que estarán muy pendientes de lo realizado. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, haremos gestiones hasta agotar nuestra última energía, pero no cesaremos, no dejaremos hasta traer a nuestros médicos de Iquitos, Pucallpa y del norte a Lima y establecer el puente aéreo que permita atender a los mejores combatientes contra esta pandemia, que son los médicos; no van a estar solos, no están abandonados”, finalizó.