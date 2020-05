Trabajadoras de salud se pelean delante de pacientes en posta médica de Arequipa

El personal de salud que atendía en una de las postas médicas locales de Arequipa se vio vuelto en una gresca, debido a que no se ponían de acuerdo en cómo prestar servicios a las personas que acudían al lugar.

La técnica en enfermería Viviana Gonzales Rojas, quien tiene 31 semanas de gestación y está a cargo de realizar el triaje a las personas que acuden al nosocomio, contó que hizo esperar a los pacientes en un salón para que ingresaran uno por uno para evitar las aglomeraciones y respetar la distancia social por el coronavirus.

Sin embargo, Gonzales dijo que la enfermera Patricia Gil Salas ordenó que las personas comenzaran a ingresar sin respetar el orden impuesto, lo que produjo aglomeración, motivos por los que se dio inicio a la discusión.

“Fui a su consultorio para decirle que no hiciera eso y ella me insultó y luego me empujó”, dijo la enfermera.

Asimismo, indicó que detrás de ella apareció la obstetra Rebeca Levano Mendoza, quien supuestamente también la agredió.

“Yo me defendí jalándole los cabellos”, sentenció la mujer.

Cabe resaltar que todo esto sucedió delante de los pacientes que esperaban su turno para la atención; además, las supuestas agresoras fueron las primeras en acudir a la dependencia policial a realizar su denuncia.

Al respecto, el director de la Red de Salud Camaná – Caraveli, Enrique Neyra Castro, dijo que fue lamentable lo ocurrido y que se ha abierto una investigación que debe culminar en una semana para establecer sanciones.