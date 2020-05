Este viernes 8 de mayo, el general de la Policía Nacional, Héctor Loayza, informó que el policía ya ha sido sancionado por el incidente sucedido en Puente Nuevo en el distrito de El Agustino.

“Es un hecho aislado, de una inconducta, porque nosotros trabajamos de manera integrada y armoniosa, porque tenemos el propósito de defender a la sociedad ante un enemigo oculto”, dijo.

PUEDES VER Pase laboral SOLICITA AQUÍ cómo sacar el permiso vehicular para transitar en cuarentena

Además, explicó que el agente policial habría detallado cómo se dio la discusión entre ambas partes. Según el testimonio del efectivo, él no habría estado participando en la operación de tránsito, sino que paso por la zona y decidió dar pase a los vehículos del lugar.

No obstante, Loayza aseveró que “no era la manera de actuar del agente”. “El agente dice que no ha participado en la operación, sino que tenía que pasar rápidamente, pero eso no es justificación para actuar de una manera agresiva, cuando se pudo haber solicitado el permiso de pasar, porque se estaba realizando una operación de aislamiento de una zona de control para la identificación de aquellas personas si portaban el pase”, mencionó a Latina.

Añadió que la actitud del policía fue “un exabrupto” que ya fue sancionado por la institución. Este viernes 8 de mayo, el ministro del Interior, se pronunció que han conversado sobre el incidente. “Sí, estamos coordinando. Los comandos operacionales se reúnen antes y después de las intervenciones (conocido como briefing y desbriefing) a fin de poder consolidar y mejorar en los procedimientos”, dijo a Latina.

Por su parte, el Ministerio de Defensa dijo que lamenta el altercado entre ambas fuerzas. “Ayer hubo un incidente desafortunado, un oficial que lamentablemente no había recibido claramente las instrucciones de sus superiores. Ya se ha superado y se han tomado las medidas correctivas correspondientes. Ya no está solo patrullando la Policía, sino ambos en conjunto”, manifestó.