El científico Ragi Yaser Burhum nos brinda detalles sobre la etapa del “Huayno” en esta pandemia, que es el periodo en el que se ajustan o flexibilizan el confinamiento y las medidas sanitarias, de manera focalizada en distritos o regiones.

PUEDES VER Anticuerpos de camélidos peruanos evitaría que coronavirus infecte células

¿Estamos cerca de la etapa del “Huayno”?

Se supone que cuando acaba la cuarentena es cuando entramos a la etapa del “Huayno” (periodo conocido también como el “baile”, según el artículo científico Hammer and The Dance). Es cuando tenemos una lista de reglas que debemos seguir de manera focalizada. Pero todavía no estamos ahí, en teoría. Aunque en la práctica, si esta semana salimos y vamos cambiando, quizás.

¿Cuál es la importancia de R (nivel de reproducción de una enfermedad infecciosa) en estos cálculos?

La manera más simple de pensar en R es en el valor. Ahora, la manera más simple de pensar en R es: si R>1 (el nivel de contagio es de, al menos, una persona por cada infectado), estamos mal. Si R<1 (el nivel de contagio es menor a una persona por infectado), estamos bien. Porque cuando es R>1 significa que el virus va a crecer. Y cuando el valor es R<1 significa que el virus va desapareciendo y lo vamos conteniendo.

¿Mientras R no sea menor a 1 no es recomendable flexibilizar el confinamiento social?

Es correcto. Pero ojo: se necesitan datos correctos para tomar decisiones. Si pones datos que no son correctos los resultados tampoco lo serán.

PUEDES VER Cuarentena: 50 niños puneños caminan kilómetros para captar señal de radio

A partir del 10 de abril, ¿estamos en condiciones de levantar el confinamiento o no?

Pienso que existe un impacto económico que no se puede negar. Y es distinto para diferentes sectores de la población. ¿De qué sirve que te protejan del virus si te vas a morir de hambre? Es una situación complicada. Lo mejor que se podría hacer es crear un modelo que muestre indicadores correctos y tomar una decisión informada. No solamente está el indicador en salud sino también el económico.

Porque el otro riesgo es que el sistema de salud colapse.

Vas a tener población que puede aguantar esta infección y otras que no. Y pensemos en la economía informal que tenemos. Simplemente en estos casos, por más medidas que pongas, ya es una combinación de cómo todos nosotros reaccionamos y seguimos las reglas de distanciamiento social. Y esa es la realidad en la que vamos a estar viviendo hasta que haya nuevos estudios que digan que el nivel de casos es menor o exista una vacuna Hay ejemplos como Corea del Sur y China. No es que no exista una manera para regresar a la seminormalidad de convivir con este problema.

¿Esos países ya están en la etapa del “Huayno”?

Sí. Y las herramientas tecnológicas son una parte muy importante de esos resultados. Cada país va a tener su plan de reactivación. Ahí están los ejemplos de cuáles son las técnicas que se utilizan. Pero hay que adaptarse.

¿Qué técnicas o herramientas tecnológicas que tuvieron éxito en estos países se pueden aplicar aquí?

Hay algunas que se tienen que hacer por sector. Por ejemplo, el concepto de “contact– traicing” (rastreo de contactos) me parece muy importante. No solo se trata de atenderte a ti, sino de saber con quiénes has interactuado en los últimos 15 días para también hacerles el test. Eso se puede hacer en metodología no digital o digital, donde descargamos un aplicativo. Pero hay ejemplos en países de sistemas de contact–tracing centralizados y descentralizados.

Usted dijo que no es necesario que se fiscalice de manera presencial quién sale o no.

Sí, pero estamos yendo por un proceso de aprendizaje obligado. La razón por la que le llamo “el Huayno” es porque en ciertas ciudades se puede usar un aplicativo, pero en otras zonas esa propuesta no tiene sentido. Si tienes una población que no está bancarizada, no te sirve para nada. En ciertas áreas hay que pensar cómo interactúa la gente. Cuáles son sus patrones locales y adaptar el concepto de contact–traicing. Y eso es un trabajo social.

¿La focalización puede impedir que aumente la mortalidad del virus?

Claro. Cuando ya existe una población con coronavirus, lo que buscas es reducir la cantidad de casos. Para formular los indicadores correctos hay que distanciarnos un poco de lo que está pasando y mirar cada elemento con mente fría, y luego entender cada realidad.

PUEDES VER Oficina de disciplina de la PNP investiga a agentes que no cumplieron cuarentena

Se lo pregunto, porque en su artículo “El Martillazo y el Huayno” cuestiona que solo se conozca, en los reportes del Minsa, la capacidad de las UCI a nivel nacional, pero no por regiones.

Por eso, la idea de “el Huayno” es focalizar y trata de tener una visión local de los recursos (en la pandemia). La pregunta es: ¿puedes distribuir esos recursos a otros cuadrantes (que no lo tienen)? Esa sería la reacción: constantemente distribuyendo. Si tienes controlado tu R en dicha zona, entonces puedes agarrar esos recursos y los llevas a otro lado donde R está creciendo. Es como un juego de ajedrez. Es una redistribución constante.

¿En la realidad, cómo puede servir la focalización de la cuarentena? ¿Se requiere una mirada distrital o regional?

Mira, yo sí pienso bastante que estos indicadores deberían estar a nivel distrito, pero también puedes agruparlos, porque tal vez tienes demasiados lugares que mirar. Por ejemplo, para mí, la diferencia en Barranco y Chorrillos no es mucha. Pero si tú agarras ese mismo punto y lo comparas con Ancón, ahí sí hay diferencias. Ahora, imagina que lo veamos a nivel departamento. Ese es el tipo de planeamiento y redistribución que planteo.