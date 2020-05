Gobierno ante otra posible ampliación de la cuarentena

Por: Óscar Chumpitaz y David Pereda

El Gobierno evalúa la posibilidad de ampliar la cuarentena ante el incesante aumento de contagios del Covid-19, que ya superan los 58 mil casos. Algunos ministros consideran inconveniente que se levante el confinamiento este lunes 11, como había anunciado el presidente Martín Vizcarra. Expertos a quienes consulta el mandatario coinciden. En el otro flanco, sin embargo, pesa la necesidad de reactivar la economía.

“En este momento, la tasa de contagio está creciendo. Es 1.5, superior a 1. En el aspecto social, la gente no ha adquirido aún los hábitos ni la cultura de protección y prevención para poder convivir con esta pandemia. (…) Si estas condiciones no se dan, es inadecuado levantar las medidas restrictivas y la cuarentena que existe, porque eso incrementaría la cantidad de contagios y en el tiempo se volvería exponencial”, dijo el ministro de Defensa, Walter Martos, en un operativo en Mesa Redonda, a Canal N.

“Nosotros recomendaríamos que se quede hasta fin de mes por lo menos, pero eso es un punto de vista desde el punto de vista de seguridad y defensa. Tomaremos en cuenta todos los puntos, en Consejo (de Ministros) se tomará la decisión”, añadió.

La titular del Ambiente, Fabiola Muñoz, también habló de extender el confinamiento.

“Para tomar una decisión de si continúa o no (la cuarentena), nosotros siempre hacemos una evaluación lo más integral posible. (…) Si no tenemos condiciones para poder controlar la pandemia, tendremos que tomar todas las medidas que sean necesarias y eso incluye que se pueda continuar la cuarentena. Estamos en proceso de evaluación, no es una decisión tomada”, refirió en radio Exitosa.

En la mañana, Vizcarra se reunió con el Comando Covid-19 para definir las próximas medidas contra la pandemia. Pilar Mazzetti, cabeza de este grupo, ha reconocido que el “martillazo” del Gobierno no dio los resultados esperados. En el encuentro estuvieron Martos y los titulares de Salud, Víctor Zamora; y Economía, María Antonieta Alva.

En la tarde, el premier Vicente Zeballos sesionó con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el Coronavirus, que integran los ministros de Defensa, Martos; Interior, Gastón Rodríguez; Mujer, Gloria Montenegro; Comercio Exterior, Edgar Vásquez; Producción, Rocío Barrios; Ambiente, Muñoz; y el canciller Gustavo Meza-Cuadra. Este grupo de trabajo hace lineamientos que luego van al Consejo de Ministros, el cual tiene previsto sesionar hoy desde las 9 de la mañana.

Al cierre de esta edición, se supo que la opción que toma más fuerza es levantar la cuarentena en las zonas menos afectadas del país y mantenerla en regiones y distritos de Lima donde el contagio se sigue en alza. Lo decidirían en el transcurso del día.

Cuarentena parcial

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, recomienda una cuarentena rígida donde el virus esté más fuerte, y una flexible para el resto.

“Esta estrategia actual de la cuarentena homogeneizante, igual para todo el Perú, ha fracasado. Alrededor del 22 de abril empezó a debilitarse. Advertimos que había tres bombas sociales que se tenían que atender: los mercados, las personas que buscaban volver a sus regiones y la población que vive del día a día. El Gobierno no nos hizo caso. Ahora de facto, la cuarentena está levantada. Proponemos que haya cuarentena rígida donde prevalece la enfermedad, y los otros lugares que sea más flexibles”, comentó.

De este modo, serían 10 distritos de Lima y seis regiones del país donde la cuarentena debe ser rígida: Loreto, Ucayali, Áncash, La Libertad, Lambayeque y Piura. “Allí tiene que haber control militar y policial y solo permitirse actividades esenciales. Para el resto de regiones y distritos de Lima con baja prevalencia, se permitirían algunas actividades económicas bajo protocolos del Minsa y con protección social”, sostuvo.

La médica epidemióloga Patricia García, exministra de Salud, consideró que debería darse paso a una “cuarentena voluntaria inteligente”, que corrija los errores ya dados.

“La gente no puede más y comienza a salir. A estas alturas, la cuarentena no puede seguir como está. Debemos pasar a una cuarentena voluntaria inteligente, en que se apele a la racionalidad de las personas, que mantengan los cuidados”, dijo.

El médico epidemiólogo César Cárcamo, del Grupo Prospectiva, que aconseja al Gobierno, y profesor de la Universidad Cayetano Heredia, contó que en este equipo coinciden en que “desde el punto de salud pública era inconveniente levantar el confinamiento”.

“Es el peor momento, porque es cuando más casos tenemos y posiblemente hemos llegado al pico o estamos por llegar, quizá sea la próxima semana. Pero no es lo único que cuenta. Hay aspectos económicos”, comentó.

Más controles

Ante el aumento de la desobediencia a la cuarentena, efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas fueron a diversos puntos estratégicos de Lima, Arequipa y La Libertad para intensificar los controles. Solo en las primeras horas de la operación, impusieron 1.200 papeletas. Con este operativo de control peatonal y vehicular esperan lograr aplanar la curva de contagio para evitar el colapso de hospitales y centros de salud.

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, contó que en la capital se detectaron 8 puntos con mayor concentración de personas.

“Seremos exigentes en el cumplimiento de las normas, estamos retomando acciones disuasivas con el control policial y militar”, advirtió.

Agregó que, en algunos distritos capitalinos, como San Juan de Lurigancho y La Victoria, se ha incumplido hasta en 40% la inmovilización.

Las zonas con más gente y vehículos en Lima son los mercados mayoristas en Santa Anita y La Victoria; el óvalo Habich, en San Martín de Porres; los emporios comerciales de Mesa Redonda, Gamarra y Caquetá; el puente Atocongo, en San Juan de Miraflores; la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho; el mercado Huamantanga, en Puente Piedra; y los mercados de Ceres, en Ate, y de Surquillo.

En el interior del país también se intensificaron los esfuerzos para evitar que la gente rompa la cuarentena. “Estamos trabajando en línea con las fuerzas armadas. No permitiremos que la gente salga a comprar corazoncitos o chocolates por el Día de la Madre”, expresó el comandante general de la Policía, general Héctor Loayza.

El dato

Puente Atocongo, en San Juan de Miraflores. El operativo realizado ayer en la mañana por las fuerzas del orden permitió visualizar que transita una gran cantidad de vehículos.

España y Japón seguirán en emergencia

España, el segundo país más afectado por el Covid-19, prolongará su estado de alarma −que vence este sábado− por unos 15 días más, luego de flexibilizar las restricciones desde el lunes. “Sería un error levantar el estado de alarma”, ha señalado el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Una posición similar asumió Japón hace unos días. Aquí el estado de alarma se extendió hasta fin de mes, aunque no se impide la circulación de personas, una decisión del ciudadano.

En países más cercanos como Argentina y Colombia, el aislamiento sigue hasta el 10 y 11 de mayo, respectivamente. Es posible que se amplíen las cuarentenas.

En Italia y otras naciones europeas, se han flexibilizado algunas restricciones bajo medidas de seguridad.

Declaraciones

Fabiola Muñoz. Ministra del Ambiente.

“Si no existen las condiciones necesarias para controlar la pandemia, tendremos que continuar con la cuarentena, pero esa decisión todavía no está tomada (por el Gobierno) (...) Nada podrá volver a ser como antes”.

Walter Martos. Ministro de Defensa.

“Desde el punto de vista de seguridad y defensa, no creo que sea el momento para levantar la cuarentena. Estamos evaluando las condiciones de salud, sociales y económicas. El presidente hará el anuncio que corresponda”.

Miguel Palacios. Decano del Colegio Médico.

“Si ahora se levanta todo, va a crecer la sobredemanda y colapsar definitivamente el sistema de salud, como ya ha sucedido a nivel de desastre sanitario en algunas regiones y acá mismo en algunos hospitales de Lima”.