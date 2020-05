Ya depende de uno mismo cuidarse y evitar contagiarse del Covid-19. A tres días de que culmine la cuarentena nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos siguen en aumento en el país, lo que ratifi ca además lo que las autoridades han terminado por admitir: que el tercer ‘martillazo’ no tuvo los resultados esperados y aún no hay una tendencia a la baja.

Al cierre de esta edición, según el último reporte del Minsa, se pasó de 54.817 casos de Covid-19 a 58.526 solo entre el miércoles y jueves últimos. Eso representa un aumento de 3.709 contagios en un día (13%), a nivel nacional.

Las regiones con más casos de Covid-19 son: Lima (37.606), Callao (4.678), Lambayeque (3.268), Piura (2.214), Loreto (1.666), Áncash (1.307), La Libertad (1.206) y Ucayali (1.169).

En estas ciudades y en las que tienen menor cifra de contagios existen en total 5.980 pacientes que se encuentran hospitalizados, de los cuales 722 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

También se conoció, en el día 53 de la emergencia, que la cifra de fallecidos se elevó de 1.533 a 1.627, lo que es un aumento de 94 decesos en un día.

Según el Minsa, para tener estos números de contagios y muertes por coronavirus se han tenido que aplicar 448.020 pruebas, entre moleculares (72.844) y rápidas (375.176).

Así, a nivel Sudamérica, el Perú es el segundo país con más contagios, solo superado por Brasil. En tanto, en relación a la tasa de letalidad, el Perú tiene 2.78% y es superado por Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina. La medición es relativa debido al número y el tipo de pruebas que realiza cada nación.

Normalmente, estas estadísticas son explicadas por el presidente Martín Vizcarra; no obstante, ayer, por segundo día consecutivo, no brindó su habitual mensaje. Así, horas después y luego de que se conociera que el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, había dado positivo para Covid-19, se supo que decidió mantener una reunión con algunos ministros.

La gran pregunta era qué hacer teniendo en cuenta la alta cifra de personas que ya no respetan el aislamiento social.

Para el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, el sistema de salud colapsará si el presidente no extiende la cuarentena, medida que concluye el domingo.

“Si ahora se levanta todo, va a crecer la sobredemanda y va a colapsar definitivamente el sistema de salud en el Perú como ya ha sucedido a nivel de desastre sanitario en algunas regiones y acá mismo en algunos hospitales de Lima”, afirmó.

Palacios coincidió con su colega, el médico infectólogo Ciro Maguiña, quien -luego de reconocer que ya no tiene mucho sentido ampliar la cuarentena por las diversas necesidades de la población- ha recomendado fortalecer las restricciones en cada distrito y región, a través de cercos focalizados, para impedir la propagación del virus.

“Ampliar la cuarentena debería ser lo real, pero no es lo factible, ya no tiene sentido. Hay demasiadas necesidades, hacinamiento. Esto no es Chile ni Argentina. Sin una nueva restricción, esto podría generar una nueva curva que traería cifras inmanejables”, aseveró Maguiña.

Por su parte, el infectólogo Juan Villena pidió a la población respetar el distanciamiento social y lavarse las manos. “El virus no se traslada por el aire, nosotros lo trasladamos, cuidémonos todos”.

Claves

Ayer había 46 policías fallecidos y 3.800 contagiados. También había 7 militares muertos (5 de la Marina y 2 del Ejército) y 786 infectados.

El Cuerpo de Bomberos tiene 7 fallecidos, 87 contagiados y 41 casos sospechosos.