En la tarde de hoy, en una clínica ubicada en la cuadra 12 de la avenida Izaguirre, un hombre identificado como Mirko Callirgo Bozo, escupió a una enfermera luego de que la misma le indicara que no era posible realizar un reembolso de dinero. Luego de agredir a la profesional de la salud, le gritó: “Tengo COVID-19, estuve en la maternidad de Lima y me he contagiado”, y procedió a retirarse. La agraviada se dirigió a la Comisaria de Sol de Oro en Los Olivos para hacer la denuncia. Inmediatamente los efectivos de la Policía Nacional aplicaron los procedimientos para ubicar a las personas que están inmersos en delitos.

Sin embargo al llegar al domicilio de Callirgo Bozo en la tercera etapa de la urbanización Covida, se encontraba no habido. Además la pareja del denunciado indicó que no se tenía certeza de que sea positivo al COVID-19, puesto que no se había sometido a ninguna prueba y tampoco presentaba síntomas asociados al virus.

Según las investigaciones de la PNP se pudo conocer que el denunciado sería procesado por el delito contra la salud pública, de comprobarse que está contagiado con coronavirus. El comisario de la dependencia policial agregó que se está evaluando añadir el cargo de violencia contra la mujer por agresión psicológica.

Se pudo conocer que la enfermera que realizó la denuncia, se dirigió a un centro de salud para someterse a las pruebas necesarias para descartar el contagio del COVID-19 y está a la espera del resultado. De ser positivo se tendría que esperar el resultado de la prueba de Callirgo Bozo para poder continuar con el proceso correspondiente.