Policía intensifica búsqueda de sujeto que escupió a enfermera en Los Olivos

En la tarde de hoy de hoy, en una clínica ubicada en la cuadra 12 de la avenida Izaguirre, un hombre identificado como Mirko Callirrgo Bozo, escupió a una enfermera luego de que la misma le indicara que no era posible realizar un reembolso de dinero. Luego de agredir a la enfermera le gritó: “Tengo COVID-19, estuve en la maternidad de Lima y me he contagiado”, y procedió a retirarse.

La agraviada se dirigió a la Comisaria de Sol de Oro en Los Olivos para realizar la denuncia. Efectivos policiales de dicha comisaria indicaron que de comprobarse que el sujeto si está contagiado por coronavirus sería juzgado por el delito contra la salud pública, además añadió que se está evaluando agregar el cargo de violencia contra la mujer, específicamente por agresión psicológica.

Ampliaremos en breve