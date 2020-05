Niños de hasta 14 años saldrán media hora de sus casas: ¿es una medida viable?

El Perú adaptará las medidas aplicadas en España e Italia para evitar que los niños y adolescentes sufran problemas de salud mental por el confinamiento. Desde el lunes 18 de mayo, los menores de 14 años podrán alejarse como máximo 500 metros de sus viviendas durante media hora, siempre y cuando estén acompañados de uno de sus padres, anunció el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Los niños solo tendrán prohibido tocar los juegos de los parques, pues, de lo contrario, podrían contagiarse el coronavirus y llevarlo a sus casas.

PUEDES VER Cusco: choferes y cobradores de transporte público dan positivo para coronavirus

Rolando Pomalima, director de la Dirección de Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental, opinó que la medida es positiva siempre y cuando los padres conozcan y respeten algunas restricciones.

Es necesario que los menores salgan de sus viviendas para liberar la ansiedad que les causa la cuarentena y el miedo que les transmiten sus padres.

“Los niños aprenden por modelaje y todo lo que perciben de sus padres les causa ansiedad. Cuando esto sucede, sienten apego y estrés. Son los padres quienes deben regular sus emociones y protegerlos. Hay niños que van a querer salir desaforados, como también habrán niños a los que les va a costar”, explicó.

Los padres también tendrán la responsabilidad de cuidar a sus hijos cuando los acompañen en estas salidas. Es decir, tendrán que jugar con ellos para que sus menores no se acerquen a otros y eviten el contagio del virus.

“La idea no es agarrarlos y llevarlos a la calle, sino jugar con ellos para que no intenten jugar con otros niños. Suena terrible lo que digo, pero deben tener mucho cuidado, pues siguen habiendo contagios. No se puede coger como excusa esta salida para ir al mercado con el menor. Los padres tienen que ser muy creativos cuando jueguen con ellos”, aclaró.

Los niños con autismo y con discapacidades serán los más beneficiados con las salidas.

Daños en la salud física

Quienes no deberían dejar sus casas son los niños con síndrome de Down, los que sufren cardiopatías congénitas o inmunodeficiencias, los menores obesos y los que tienen menos de 2 años, advierte Theresa Ochoa, pediatra y directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

“Los niños con autismo no integran este grupo porque no suelen sufrir problemas inmunológicos. Otro punto que deben considerar es que si dentro de la familia hay una madre gestante, adultos mayores o familiares con diabetes o hipertensión, no se salga con el niño. No por sacarlo se va a poner en riesgo la salud de estas personas”, recomendó.

Cerca del 1 o 2% de los infectados por la COVID-19 son menores de 14 años. En el 85% de estos casos, la enfermedad se presenta de manera leve, según la especialista. Sin embargo, no se debe subestimar la presencia de los síntomas del nuevo coronavirus. Ochoa indicó que estos pueden confundirse con otras enfermedades que aparecen por la transición del otoño al invierno.

“Durante esta etapa, muchos niños van a coger un virus pasajero como el rinovirus, que puede confundirse con el coronavirus porque también se evidencia con fiebre y dolor de garganta. Los padres deben saber que los males que trae el cambio de estación se caracterizan por la congestión nasal y la presencia de moco. En cambio, el coronavirus se presenta con tos y sensación de ahogo”, añadió.

Impacto en la educación

Para Hugo Díaz, expresidente del Consejo Nacional de Educación, esta medida debe aprovecharse para que los padres organicen sus quehaceres y los de sus pequeños.

“En el caso de los colegios privados los profesores no pueden juntar a los alumnos a una misma hora porque en algunos hogares solo hay una computadora. Teniendo en cuenta la flexibilidad de los horarios, deben colocarse las horas para salir de la casa”, sugirió.

Los padres deben evitar pasear con sus niños durante las horas en las que más menores habrá en las calles. “Traten de ir a espacios que estén cerca de sus hogares, espacios libres, donde no haya demasiada aglomeración e indudablemente cumpliendo siempre las medidas sanitarias", dijo.