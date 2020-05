Padre de hombre que escupió a enfermera: “Mi hijo no es ningún delincuente”

La Policía Nacional (PNP) busca a Mirko Manuel Callirgos Bozo, hombre denunciado por escupir a una enfermera en una clínica de Los Olivos este viernes 8 de mayo. Las autoridades llegaron a su casa, pero solo encontraron a su padre y otros familiares.

El hombre quedó sorprendido cuando vio que 16 efectivos le pidieron permiso para ingresar al predio. Se mostró en contra de la manera en que buscan a su hijo.

PUEDES VER Coronavirus: más de 20 comerciantes mueren en mercados de Lambayeque

“¿Por qué tantos policías? Si escupió a la mujer por qué tantos policías, son como cerca de 16. Les he permitido entrar a mi casa. Yo pregunto, por qué no han solicitado en las mejores condiciones para que yo, al margen de abrir la puerta, determinar en dónde está mi hijo, para yo hacer la entrega de él, porque mi hijo no es ningún delincuente para que actúen de esa manera”, comentó en América Noticias.

La pareja del sujeto contó que Callirgos salió de su casa después de que discutieron porque escupió a la enfermera, quien lo acusó por el delito contra la salud pública. Consideran que el ataque es grave por la crisis sanitaria que el país enfrenta debido al coronavirus.

En las imágenes registradas por una cámara de seguridad se ve que el hombre se quitó la mascarilla de forma repentina para lanzarle un esputo. El hecho ocurrió después de que la enfermera se demoró en atenderlo.

PUEDES VER Embarazos no planificados se incrementarían hasta 100.000 en 2021 por cuarentena

Ella lo acusó en la comisaría Sol de Oro, pues teme que Callirgos esté infectado con la COVID-19.