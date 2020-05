“Si se aprueba el internado virtual en una universidad será la puerta para que se inicie en las otras universidades, y ser un egresado de internado virtual nos va a traer problemas a la larga; no vamos a tener la experiencia práctica para atender a los pacientes”, explicó una interna de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) luego de que dicho Centro de Estudios decidiera suplantar el internado hospitalario por uno virtual.

Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), durante el estado de emergencia, las universidades deberán identificar cuáles son las asignaturas que se pueden realizar de forma remota y cuáles necesitarán de una reprogramación por ser parcial o totalmente de manera práctica.

Asimismo, el doctor Sergio Ronceros, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam), señaló que “el internado virtual es imposible porque va en contra de la norma de Sunedu”; además, agregó que “no hay posibilidad de que una actividad práctica como el internado se haga de forma virtual. No se puede”.

Pese a la directiva de Sunedu y Aspefam, algunas universidades privadas están comenzando a programar un internado virtual, como es el caso de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB). Así lo hicieron saber los propios estudiantes mediante un comunicado del pasado 29 de abril.

Para Aspefam, los internos sólo podrían llevar cursos teóricos y bajo la modalidad de reforzamiento; sin embargo, los internos de la UPSJB manifestaron que sus coordinadores les han compartido un programa en donde se estipula el aprendizaje simulado de una internado hospitalario por medio de una plataforma virtual.

Según la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana (FEPEMH), también se tiene conocimiento que dicho modelo virtual se está intentando implementar en otros Centros de Estudios como la Universidad Ricardo Palma, San Martín de Porres, entre otras.

Consecuencias de un internado virtual

“No podemos obtener un internado virtual, no es la modalidad adecuada. ¿Qué va a pasar con las personas que vayamos a atender más adelante? Luego del internado nos toca ir al Serums, a lugares alejados en donde solo estaremos nosotros y vamos a terminar atendiendo mal porque no vamos a tener la capacidad necesaria”, indicó una interna de la Universidad Privada San Juan Bautista en medio de la confusión de retomar su internado bajo esta modalidad.

Una apreciación que va de la mano con lo estipulado por Sunedu el pasado 30 de marzo en su directiva: “criterios para supervisar el dictado excepcional de asignaturas mediante mecanismos de educación no presencial”, en donde detalla que no todas las asignaturas pueden llevarse de forma remota.

Una de estas es la carrera de Medicina Humana, una profesión que necesita durante todos sus ciclos una serie de asignaturas que requieren de la práctica directa de los estudiantes ya sea en laboratorios (durante los primeros años) o en mismos centros de salud, en el caso particular del internado médico, expresó un estudiante de la Universidad Ricardo Palma.

En el internado, los estudiantes aprenden todos los procesos clínicos necesarios para la adecuada atención de los pacientes. Por lo tanto, se requiere de una atención especial durante esta emergencia por el nuevo coronavirus, pues no se puede suplantar de manera virtual un aprendizaje que será la base de la atención de sus futuros pacientes. “Nosotros necesitamos esa práctica, ese vivir en el hospital y tener contacto con el paciente para poder aprender realmente”, sentenció otra interna de la UPSJB.

Universidades exigen pensiones completas durante crisis

Sin embargo, el aspecto académico no es el único problema que afecta a los estudiantes de las universidades privadas. La República pudo conocer, de la voz de los propios internos, que existen universidades privadas que continúan cobrando una mensualidad similar a la requerida antes de iniciar el estado de emergencia, pese a que el internado se ha paralizado y no se viene realizando otras actividades.

En el caso de la Universidad Privada San Juan Bautista, se pudo conocer que dicho Centro de Estudio siguió cobrando la mensualidad total a los estudiantes, luego de que los internos salieran de sus centros hospitalarios, el pasado 15 de marzo. Durante un mes y medio, los estudiantes sólo tenían que responder dos preguntas y enviarlas en un horario establecido, pese a ello, el pago no varió.

En abril, las autoridades de la universidad informaron a los internos que empezarían una modalidad virtual, para lo cual se hizo entrega de un syllabus de las asignaturas de los próximos meses. El inicio de clases fue pactado para el lunes 4 de mayo, día en que los internos decidieron iniciar un paro virtual en protesta de la aplicación de un internado virtual y del cobro injustificado de la mensualidad en tiempos de emergencia sanitaria.

Otro caso es de la Universidad Ricardo Palma. Los estudiantes manifestaron que se les viene cobrando la mensualidad de manera ordinaria, pese a que desde que salieron del internado hospitalario no volvieron a tener ninguna otra actividad académica.

Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) toda universidad “debe dar a conocer el uso de sus recursos y sustentar pagos exigidos a sus estudiantes, según principio de transparencia que ordena la Ley Universitaria”.

Este medio conoció que la directiva de Aspefam envió una carta a la Sunedu para que se pronuncie sobre la situación particular de la Universidad Privada San Juan Bautista, sin embargo, el doctor Sergio Ronceros informó que todavía no tienen una respuesta.

Estudiantes exigen equipos de bioseguridad para retornar a hospitales

La República conversó con representantes de la Federación Peruana de Estudiante de Medicina Humana (Fepemh) para conocer la realidad de la salida y del retorno de los internos a sus centros de salud.

El pasado 15 de marzo, los internos salieron de los centros de salud luego que la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam) pidiera su retiro al Ministerio de Salud, ya que no se contaba con los equipos de seguridad necesarios para los estudiantes, una deficiencia que los ponía dentro de la población de riesgo.

En las siguientes semanas, las universidades privadas están intentando implementar un internado virtual, en contra de los estipulado por la normativa de Sunedu. Mientras que las universidades públicas están coordinando seminarios teóricos de forma virtual, una propuesta que todavía sigue en plan remoto, ya que no todas cuentan con los equipos tecnológicos necesarios para poder llevarlos a cabo de manera óptima.

En medio de la crisis, los estudiantes de Medicina reconocen que no existe otra manera de aprender si no es por medio del internado hospitalario, por ello han intentado coordinar con el Ministerio de Salud y con Aspefam para ver una forma segura de regresar a los hospitales y así no retrasar el culmino de su carrera.

Según informó la FEPEHM, hasta el momento no se ha llegado a coordinar una fecha de retorno, debido a que no se ha podido establecer un responsable que se encargue de abastecer de Equipos de Protección Personal (EPP) a los internos para que puedan regresar a sus hospitales. El único acuerdo llegado hasta la fecha es la apertura de un seguro de salud para todos los internos a nivel nacional. Sin embargo, mientras no se garantice las medidas de seguridad, que también engloba alimentación y transporte, no podrán regresar.

La República se comunicó con el Ministerio de Salud para coordinar una entrevista sobre la situación de los internos, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.

De todas las intervenciones que este medio pudo recoger de los internos de Medicina, quedan tres puntos centrales que deben ser materia de reflexión para las autoridades: hay cursos que no pueden dictarse de maner virtual; no se puede priorizar el lucro económico en medio de una emergencia y la seguridad sanitaria debe estar garantizada -sobre todo en este contexto- para retomar cualquier actividad.