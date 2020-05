Un bebé de 2 meses de edad, infectado por el nuevo coronavirus, recibió el alta médica tras pasar más de 21 días hospitalizado en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja.

El médico Ricardo Priale Miranda, coordinador del Área Pediátrica COVID-19, contó que el menor ingresó a Emergencias el 13 de abril por presentar fiebre, tos y agitación por más de tres días. Tras revisarlo, detectaron que tenía neumonía y anemia, por lo que decidieron realizarle la prueba del hisopado, la cual dio positiva para coronavirus.

El bebé recibió un tratamiento contra la anemia y otro con antibióticos, mejorando su salud notablemente con el pasar de los días. El médico explicó a La República que el cuadro del menor pudo agravarse por la cardiopatía congénita que presenta.

Asimismo, el galeno recomendó no descuidar a los menores de la exposición al contagio, pues ellos también son vulnerables y más si presentan otros males.

“Como se ha demostrado, este virus está atacando a todos, con comorbilidades o sin ellas, y los niños tampoco se salvan. Más si tienen una patología de fondo. Hay que tener mucho cuidado con el lavado de manos, la higiene y quedarse en casa”, indicó el galeno.

Por otro lado, el doctor Prialé reveló que en la unidad de Facilidades Quirúgicas, donde se atienden a pacientes con COVID-19, hay un total de 12 niños positivos. En su mayoría presentan una patología de fondo que complica su estado, pero gracias al tratamiento y los cuidados que reciben en el INSN San Borja se encuentran estables. Sin embargo, dos de ellos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

La madre del niño, quien se mostró agradecida con los médicos y enfermeras del nosocomio, no se explica cómo su hijo se infectó, pues ella y su pareja dieron negativo a la prueba. Por ello, insta a los padres a cuidar a sus hijos menores al igual que a todos los miembros de la familia, pues su corta edad no los vuelve inmunes a la enfermedad. “Tienen que cuidar muchos más a los bebés, que no tienen defensas”, aseguró.

Ahora el bebé permanecerá en casa y sus padres deberán tener mayor cuidado con su higiene, según recomiendan los médicos.