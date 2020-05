Justificando su abominable accionar por la falta de dinero ante la crisis por cuarentena, un hombre golpeó salvajemente en el vientre a su pareja de nacionalidad venezolana que tiene cuatro semanas de embarazo, con el fin de hacerla abortar.

La víctima identificada como Victoria Mogollones Mendoza (23) llegó el miércoles de emergencia hasta el Hospital Belén en Trujillo acompañada por una vecina, Rosa Violeta Vílchez Ávila, quien la ayudó tras verla en muy mal estado tras la golpiza que le propinó Vicente Giancarlos Azabache Bautista (26), quien es natural de Chimbote.

PUEDES VER Coronavirus: descartan contagios en Otuzco

“Él me golpeó porque no quiere tener el niño, quiere que pierda el bebé. Desde el primer día que fui a hacerme la ecografía dijo que era mejor no tener ese niño porque no teníamos buena economía”, aseveró quejándose por los dolores la víctima mientras esperaba en una silla para ser atendida por los médicos de turno.

La vecina manifestó que la extranjera estaba con una grave crisis psicológica, pues ella no quería abortar.

“Yo estaba acostada cuando ella bajó gritando al primer piso por los dolores en el vientre, y se quejaba de que había recibido golpes de su pareja. Por eso yo la auxilié trayéndola al hospital”, aseveró la buena vecina.

La venezolana fue atendida y quedó en observación por su delicado estado de salud. En tanto el agresor desapareció y es buscado por la Policía.