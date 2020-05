Tacna: Varón hallado muerto en estadio Basadre fue víctima de homicidio

Tacna. El hallazgo del cuerpo de un indigente, que solía dormir en una improvisada cama a un costado del estadio Jorge Basadre Grohmann, derivó en una investigación por homicidio. El sujeto había sido atacado con un arma punzante.

El cuerpo fue encontrado al mediodía del miércoles. Fueron efectivos del serenazgo y la comisaría de Gonzales Vigil los que llegaron a la zona, ante el llamado de los vecinos. Estos indicaron que se trataría de un sujeto que solía dormir y consumir sustancias en el lugar.

Al llegar el personal de Salud, se pudo continuar con las diligencias y se confirmó que el sujeto presentaba heridas punzantes y lesiones. Los protocolos de levantamiento del cadáver se prolongaron hasta horas de la tarde, y la Policía Nacional informó que Salud no practicó el descarte rápido de COVID-19.

Personal del Ministerio Público levantó el cadáver en calidad de no identificado, dado que no contaba con documento alguno. El sujeto vivía en el lugar, en medio de desechos y una espuma de colchón. A la mañana siguiente, se supo su identidad al ingresar sus huellas dactilares a la base de datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Se trataba de Jack Williams Aquino Ticona. Hasta ahora no se conoce a los presuntos responsables del crimen.