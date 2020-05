San Miguel: menor sufrió acoso callejero durante estado de emergencia [VIDEO]

Pese al estado de emergencia, una menor de 17 años fue víctima de acoso sexual mientras caminaba por el condominio donde se encuentra su vivienda, en San Miguel. Aproximadamente a la 1.58 p. m. del miércoles 6 de mayo, ella salió para comprar una pastilla en la farmacia de la esquina.

Cuando pasó al lado de una van de la empresa Servilogic, escuchó que uno de los dos hombres que se encontraban dentro le dijo una frase morbosa.

“Pasé por la vereda y me dijo algo asqueroso. Me quedé en shock. Me acerqué y me dijo ‘ahora seguro me vas a empezar a grabar’. Estaba muy ofuscada. Me dijo que era una acomplejada. Pero no iba a dejar que un señor de 40 años me acose”, narró en entrevista con La República.

En ese instante, la joven sacó su celular y lo grabó. En el video se escucha que el sujeto la insulta hasta que su compañero arranca el auto de placa F4B-788.

Pese a que sus vecinos presenciaron la agresión, la víctima señaló que ninguno la ayudó. Minutos después publicó las imágenes en sus redes sociales.

“Es así como el Ministerio de la Mujer se comunica con mis padres, pues yo soy menor de edad. La denuncia la puse en la comisaría de San Miguel. Me dijeron que van a enviar todos los datos a la Fiscalía. El MIMP me dijo que se iba a hacer cargo”, comentó.

Sus padres conversaron con el gerente de la empresa Servilogic, quien les informó que el sujeto renunció. Según la víctima, la abogada de la compañía le pidió disculpas.

“Él debería tener arresto domiciliario. Eso sucedió a la 1 de la tarde, durante el estado de emergencia. Pudo sucederle a otra chica a las 2 o 3 de la tarde. Quiero que entiendan que no somos un pedazo de carne. Una mujer puede salir a la calle con lo que desee”, dijo.