Respiradores adquiridos para el hospital de emergencia de Ate no tenían los accesorios para funcionar

Cuatro funcionarios de la Unidad de Aquisiciones y Abastecimiento del Ministerio de Salud aparecen como los directos responsables de la adquisición irregularen marzo de 36 respiradores mecánicos, para el hospital de emergencia de Ate, implementado para atender pacientes graves de COVID-19.

De acuerdo con las investigaciones del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta el sobrepecio de los respiradores no es el principal problema, pues en documentos de enero del 2020 ya se había proyectado un alto costo para esas unidades, para atender la deficiencias de estos equipos en el sistema de salud nacional. A enero, solo existían 58 ventiladores activos a nivel nacional.

El problema principal, que ha detectado la fiscalía, es que los respiradores fueron recibidos y entregados al hospital de emergencia solo con el 28% de los accesorios necesarios para su funcionamiento, la adquisición no cumplió con los procedimientos establecidos para compras directas, ni las especificaciones técnicas requeridas y la oferta de compra se recibió 48 horas después de la fecha límite para recibir las proformas.

Una serie de irregularidades que hacen presumir a la fiscalía que los funcionarios del MINSA encargados de las adquisiciones del Ministerio de Salud se habrían interesado indebidamente en manera directa en la propuesta alcanzada por la empresa Trademedic SAC, a través del Ejecutivo de Ventas, Romel López.

Pese a que la alerta para las adquisiciones de emergencia, ante la llegada del coronavirus al país se había dado el 31 de enero, recién el 13 de marzo, el personal de la Unidad de Adquisiciones y Programación del Ministerio de Salud remitió un correo a diversos proveedores del Estado pidiéndoles presentar propuestas para la adquisición de 36 respiradores mecánicos, hasta un las 9:00 horas del 16 de marzo del 2020.

Ofertas fuera de plazo

Sin embargo, luego de concluir el plazo se siguieron recibiendo cotizaciones. Recién a las 18:38 horas de la tarde del 18 de marzo del 2020, esto es más de 48 horas del plazo límite, la empresa Trademedic remitió su cotización por 35 ventiladores adulto pediátrico, modelo Servo Air, procedentes de Suecia, por un precio unitario de 179 mil soles y un precio total de S/ 6′265,000.

Trademedic ofreció entregar los respiradores en el plazo de cinco días, en los Almacenes del MINSA, con los accesorios solicitados en la especificación técnica", Otras empresas presentaron costos más altos por ventiladores mecánicos, pero con plazos de entrega, entre 45 y 190 días.

Sin embargo, la fiscalía advirtió que la empresa Trademedic no remitió la cotización con la información mínima establecida, no adjunto el catálogo del equipo ofertado ni sustentó las características y condiciones establecidas en la específicas técnicas elaboradas por el área usuario del Minsa.

Pese a estas deficiencias, que debieron se advertidas por la Unidad de Adquisiciones y Programación del Ministerio de Salud, seis horas y 45 minutos después de recibir la cotización, esto es, a las 11:15 de la noche del 18 de marzo, el especialista en procedimientos de selección de adquisiciones, Joe Alexis Flores Romano remitió un correo al doctor Juan Luis Herrera Chejo, de la dirección de operaciones en Salud para que de la validación técnica a dicha adquisición.

“Se desprende que dicho servidor (Joe Flores) no se habría desempeñado en forma diligente e imparcial, toda vez que no habría generado el mismo trámite a las demás cotizaciones formuladas por otros proveedores, así cómo no habría requerido la validación técnica del área usuaria”, que en este caso era la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud, Digerd.

La fiscalía también encontró que Flores Romano y el funcionario de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Jorge Limaylla Lunarejo, otorgaron el visto bueno al Formato del Cuadro Comparativo de Bienes, a favor de Trademedic, únicamente en base a “mejor oferta y plazo de entrega de cotizaciones validas”. El cumplimiento de las especificaciones técnicas fue dejado de lado.

Así, a las 11:24 horas del 19 de marzo, se emitió la orden de compra por los 35 ventiladores, pese a que la empresa no había cumplido con informar de las características y condiciones del producto requerido, ni el número total de respiradores en el pedido realizado por el área usuaria. En lo que de acuerdo, con las indagaciones de la fiscalía también tendrían participación los funcionarios Diana Ravines Neira y Martín Chia Escudero.

Reventa

Los equipos ofertados por Trademedic ya se encontraban en el país, porque desde el 25 de junio del año 2018 los había ofertado al Consorcio Salud Tacna, a un precio unitario de S/ 56,469 soles para el equipamiento del Hipólito Unanue de Tacna. El 9 de julio del 2019, había suscrito un contrato de suministro, instalación y capacitación para le venta de 27 ventiladores marca Maquet, modelo Servo Air de procedencia Suecia, a un valor total de 1′524,663.

“Trademedic habría sobrevalorado dichos equipos ventiladores mecánicos adulto/pediátrico en el marco de la emergencia sanitaria, (...) toda vez que habría ofertado al Ministerio de Salud los mismos equipos (...) que iban a ser destinados a la obra de Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna”.

Con ese objetivo, precisa la fiscalía, la citada empresa decidió resolver el contrato con el Consorcio Salud Tacna en una carta fechada el 13 de marzo del 2013, justo el día que se el Minsa convoca la licitación, pero que recién comunica al Gobierno Regional de Tacna, el 22 de marzo, luego que se adjudica la venta para el hospital de Emergencia de Ate.

El 21 de marzo del 2020, Trademedic realizó la entrega de 12 cajas con los respiradores en las instalaciones del nuevo Hospital de Ate, cuando de acuerdo con el contrato debía entregarlos en los almacenes del Minsa. Además, que no entregó en medio físico y digital los manuales técnicos que prevén el uso, operación y mantenimiento de los equipos.

El 1 de abril, el personal técnico del campaña de la Digerd informó, al verificar los equipos, solo se había entregado el 28% de los accesorios que permiten su funcionamiento, por lo que la fecha no han podido ser utilizados y se ha determinado que no son apropiados para la atención de pacientes diagnosticados con COVID-19.

Diligencias

El fiscal Reynaldo Abia inició investigación contra los funcionarios del Ministerio de Salud, José Flores Romano, Jorge Limaylla Lunarejo, Diana Ravines Neyra y Martín Chia Escudero y el representante de Trademedic, Rome López Torrejón, a quienes se les ha dado el plazo de cinco días hábiles para que se apersonen para informar de sus datos personales, de contacto y designen abogado.

Todos ellos serán interrogados próximamente vía videoconferencia o video llamada, con presencia de sus abogados, en una fecha próxima.

La fiscalía también a solicitado al proveedor que en 72 horas remita a la fiscalía los libros, registros y documentos de ingreso y salida de los ventiladores, vehículos y personas desde y hacía su sede labora, así como los videos de las cámaras de seguridad correspondientes al mes de marzo.

Al Ministerio de Salud y al hospital de Emergencia de Ate también se le ha otorgado plazo de 72 horas para que remita toda la documentos referida a la adquisición de los respiradores. Además, se ha citado a declarar a Gladys Bautista Sánchez, Hayroll López Rivera, Heber Armas Melgarejo, Peregrina Rodríguez Ramos, Henry Yupanqui Calderón, Mónica Meza Garcpia, Irene Suárez Quiroz, Maria Ludeña Telles, en compañía de un abogado de su elección.