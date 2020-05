La educación

Tatiana Tuesta, dir. Instituto Daniel Alcides Carrión

Hace casi un mes el mundo se paralizó y hoy nos encontramos con modelos inválidos para subsistir. Por ejemplo, preparar una institución educativa para un mundo virtual va más allá de contar solo con una plataforma. Hay una sensación de costo menor, de baja calidad, de engaño al no prestar un servicio presencial. Como padres debemos abrirnos hacia la posibilidad de desaprender y creer que nuestros hijos solo aprenden sentados en un aula. Son capaces de educarse en diferentes entornos. Las instituciones educativas necesitamos de todos los agentes para que este mundo no pare y, con ello, el aprendizaje en diferentes niveles no debe detenerse. Saquemos adelante una educación al alcance de todos.

La curva bajo lupa

Elías Arce Rodríguez, rector de U. Norbert Wiener.

Algunos técnicos han calificado de imprecisos los informes que ofrece el Gobierno sobre la evolución de la pandemia, aduciendo que las cifras registradas no traducirían la realidad exacta. Resulta comprensible que cuando se incremente la cantidad de pruebas se podrá ampliar este número y así, sobre una base más amplia, establecer una relación más precisa y conocer una evolución más real. Lo anterior ayudará sin duda a disponer de una mejor interpretación sobre la pandemia y a predecir cuán cerca o lejano está el tan ansiado “aplanamiento de la curva”. Cuando ello ocurra, se pueda anunciar la proximidad de estar venciendo por fin a la pandemia y, por fin, esté cerca su pronta mitigación.