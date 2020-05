En medio del estado de emergencia por coronavirus, decenas de personas han emitido sus quejas y denuncias sobre el accionar de las clínicas privadas, ante ello, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) informó que tomará acciones contra los establecimientos que exigan cobros altos a los pacientes con COVID-19.

Agregó que la clínica tampoco puede retener al paciente o sacarlo del lugar poniendo en peligro su vida bajo el pretexto de la falta de pago. “Pueden tomar la previsión de hacer firmar pagarés, cheques u otros instrumentos contables de cobranza para hacer efectiva la cobranza”, mencionó el superintendente de Salud, Carlos Acosta.

Además, indicó a Andina que estarán en constante supervisión para que las clínicas no cobren excesivamente con “facturaciones abusivas”, sino que se llegue a un “justo acuerdo” con las personas con coronavirus que se atendieron en sus instalaciones.

Por otro lado, señaló que las clínicas no pueden negar la atención de un paciente en una situación de emergencia. Además, si la persona cuenta con seguro o no se procederá de la misma manera. Más aún, si fuera un caso grave sospechoso de COVID-19.

Esto es respaldado por la Ley General de Salud y la Ley de Derecho de los Usuarios de Servicios de Salud, la cual considera que abandonar a un paciente es una falta administrativa muy grave.

También, pidió a la población denunciar este tipo de acciones ante la Línea 113 y canales de comunicación que tiene Susalud, como el Twitter por ejemplo. “Deben dejar su nombre y sus números telefónicos para que los auditores vean qué pasó y verificar qué costos se están exigiendo”, dijo.

Por último, aseguró que si bien la Constitución Política avala a la libertad de la empresa y no puede regular sus precios, ellos no pueden aprovecharse. “Si bien es una libertad, ésta debe ser medida. Los organismos reguladores no debemos permitir situaciones abusivas o extremas en perjuicio de la ciudadanía. Hay situaciones que tienen que ser compartidas, hay que hacer un llamado para que los precios sean justos”, finalizó Acosta.