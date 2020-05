Se registró gran congestión vehicular en la Vía de Evitamiento pese a estado de emergencia

En un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú junto al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, identificaron que existen decenas de personas y vehículos que transitan en la Panamericana Sur sin las medidas de seguridad o creyendo que la cuarentena se acabará pronto.

En el operativo en la Vía Evitamiento, aún la población sigue sin respetar el aislamiento social obligatorio, e incluso los ciudadanos manifiestan que desconocían sobre las restricciones en los autos.

“Nosotros trabajamos para Kimberly Clark. No conocíamos que en los vehículos era la mitad de pasajeros”, indicó un conductor a Panamericana. Según mencionó el ministro del Interior, las papeletas ascienden a más de 6.000 soles.

La Policía ha estado pidiendo los documentos respectivos que acreditan el uso para trabajo, documentos del vehículo, la entrega de DNI y uso de mascarilla para evitar el contagio por coronavirus.

A pesar del esfuerzo de la Policía por evitar que la población no salga a las calles, los efectivos hablan con los infractores para que no se repita la situación; sin embargo, ellos parecen no escuchar las advertencias.

La Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas también estuvieron en varios puntos de la capital, donde se ha reportado mayor número de ambulantes y personas que transitan como si no hubiera un estado de emergencia.

En la avenida Prolongación Tacna se ha registrado una gran congestión vehicular, donde muchos autos no presentaban autorización; no obstante, ninguna autoridad se encontraba presente pese al tráfico de cinco cuadras.