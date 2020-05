George Forsyth: “Si se levanta la cuarentena, sería en el momento más complicado”

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, indicó que en caso el Ejecutivo decida levantar el estado de emergencia este domingo 10 de mayo, esto podría ser complicado ante el aumento de casos y muertes a causa del coronavirus en el ámbito nacional.

La autoridad edil especificó que si el presidente toma la decisión de no extender la cuarentena, sería por la necesidad de la población por trabajar al no contar con dinero para víveres o medicinas. Sin embargo, pidió considerar el análisis de incremento en las cifras de COVID-19.

"Debemos ser conscientes de lo que viene sucediendo. Si se abre, se está haciendo en el momento muy complicado. Todavía no llegamos al pico más alto de contagios. El único motivo que se está abriendo es porque la gente tiene hambre, no hay otro motivo. Hay que ser responsables si el Estado decide acabar con la cuarentena”, dijo en una entrevista a Canal N.

El burgomaestre se encuentra preocupado porque no ha descendido la curva de infectados y la población de su comuna aún no acatan las medidas restrictivas pese a las intervenciones desde su municipio.

A la vez, manifestó que si el gobernante anunciara la finalización de la cuarentena, esta debe ser expresada de manera clara, ya que no se ha vencido la enfermedad. Incluso, pidió que esto sea recalcado para que las personas no salgan a las calles.

“Tenemos una gran preocupación por lo que podría suceder el lunes, obviamente, el punto más alto de contagio aún no se ha llegado, eso genera la preocupación... que la gente salga enloquecida de sus casas, pensando que ya no hay virus. Que abran el estado de emergencia, no significa que ya no hay virus, el virus está acá y más fuerte que nunca”, sostuvo.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en el Perú?

Hasta el momento, 54.817 personas contrajeron la COVID-19. Es decir, 3.628 son los nuevos casos por la enfermedad. Mientas tanto, el número de fallecidos aumentó a 1.533, 89 personas más que un día anterior.