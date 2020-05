La venta de alimentos mediante servicios delivery abre nuevas posibilidades de contagio del nuevo coronavirus. Por ello, especialistas brindan consejos a los consumidores y aclaran dudas sobre las vías de transmisión.

El médico infectólogo Carlos Medina aseguró que el nuevo coronavirus no se contagia si se consume un plato que lo contiene. Pero sí puede contraerse cuando se manipulan envases sobre los cuales un infectado tosió.

PUEDES VER Mototaxistas irrumpen en depósito municipal y se llevan sus vehículos [VIDEO]

En entrevista con La República, el especialista explicó que, para que el virus afecte en una persona, la enzima convertidora angiotensina II debe permitir su ingreso a las células, pero esta no se encuentra presente en la boca. De ahí se deduce que una persona que come un plato con la COVID-19 no se contagiará de este mal.

“Todo virus requiere un receptor en el organismo para que se desarrolle en él. En la boca no hay receptores que puedan hacer que el virus ingrese a la célula. Además, toda la vía digestiva tiene un poder alcalino y ácido extremo. En caso se coma de un plato con superficies infectadas con coronavirus, la comida pasa por muchos procesos químicos durante la digestión. En enfermedades como la salmonela o la tifoidea, las heces son un medio de contagio. Pero en ningún caso de coronavirus se ha probado que las heces puedan hacer que se contagie el mal”, añadió.

La COVID-19 está compuesta por un material genético ARN y una envoltura de proteínas que lo protege. Según Medina, los procesos a los que es sometido el coronavirus después de que se ingiere debilitan estas estructuras. Esto hace que el contagio por heces sea poco probable. “Para que se dé un contagio tiene que haber una estructura viral completa”, aclaró.

Otras formas de contagio

Una bolsa o un táper sobre el que tosió una persona con coronavirus puede propagar esta enfermedad. Por ello, Medina opinó que debe conocerse bien a los que trasladarán la comida y no tanto a quienes la prepararán.

“En el traslado puede haber problemas. Si está asintomático y tose sobre la bolsa o el taper, cuando la otra persona reciba el material estará en contacto con el virus depositado. Se puede dar una transmisión indirecta”, dijo.

Además, el doctor Elmer Huerta aconsejó que se pague por este servicio con tarjetas de débito o crédito o que se deje el dinero exacto en un lugar donde el repartidor pueda recogerlo.

“Agarras tu bolsa que puede estar contaminada porque de repente el chico que la trajo está contaminado, abres en un lugar, sacas la comida, eliminas la bolsa plástica de manera adecuada y ya tienes tu comida para que la calientes o consumas”, añadió en América Noticias.