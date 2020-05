COVID-19 llega a distritos rurales de Ayacucho y genera alerta en la población

En las últimas 48 horas el reporte de la Dirección Regional (Diresa) de Ayacucho sobre el incremento de casos de coronavirus en la región, precisa que se han registrado contagios en distritos de zonas rurales de diversas provincias, como Huamanguilla (Huanta), Vischongo (Vilcashuamán), Chuschi (Cangallo) Sarhua (Víctor Fajardo) Tambo (La Mar) y Morcolla (Sucre). La población pide que las autoridades locales tomen medidas para evitar la propagación de la COVID-19.

Corina Flores, pobladora del distrito de Tambo y presidenta de la Federación Provincial de Mujeres Indígenas de La Mar (FEMUI), señaló a Noticias SER que ante el primer caso reportado de COVID-19 en Tambo, las autoridades no contaban con un protocolo de respuesta.

"En Tambo recién las autoridades están buscando un lugar donde tener a las personas infectadas. La población está desesperada porque las autoridades hasta ahora no han hecho nada, por tantas críticas recién se está poniendo las pilas. Han esperado que ocurra un contagio para actuar”, refirió.

Gilmar Cárdenas, integrante del Comité de autodefensa (CAD) del barrio de Paccpapata, en el distrito de Tambo, manifestó su preocupación por el primer caso de COVID-19 y denunció que el alcalde no está prestando atención al problema, por ello solicitó que el alcalde de la provincia de La Mar.

“Hay un terreno en Huaccachina, que es del municipio, ojala se pueda implementar un local para la contagiados y que el alcalde provincial lo pueda hacer, porque el alcalde distrital nos dice que no hay presupuesto, a lo mejor no sabe gestionar y asumir las responsabilidades grandes que hay en Tambo”, señaló y dijo que la autoridad edil ha dejado de apoyar a los CAD, por ello ya no realizan trabajo de seguridad y vigilancia en las vías de acceso al distrito.

El alcalde la Municipalidad Provincial de La Mar, Wilder Manyavilca, confirmó el primer caso en el distrito de Tambo y precisó que se trata de un adulto varón asintomático, que ya se encuentra en aislamiento en su domicilio. “Ya se ha realizado el trabajo de aislamiento. Llamarles a la calma a cada uno de ustedes, nosotros a través del Comando Covid estamos comprometidos en seguir trabajando y afrontar esta pandemia juntamente con las diferentes instituciones”, dijo.

En el caso de la provincia de Vilcashuamán, Flavia Buitrón, vocal de la Organización de Mujeres Quechuas de esta zona, precisó que las autoridades a través de los medios de comunicación local, han pedido calma a la población frente al primer caso de COVID-19 que se ha reportado en el distrito de Vischongo.

“Hay un equipo de militares en la provincia y están apoyando, porque la gente a veces no es consciente y no toman en serio las cosas que están pasando en la provincia, la gente está caminando, paseando como si nada”, dijo y alertó del desabastecimiento que existe: “No nos llega apoyo, por lo menos mascarillas, alcohol, aquí no se encuentra todo está escaso y no tenemos apoyo de parte del gobierno regional”, expresó.

Por otra parte, la Red de Salud de Querobamba informó que tras conocerse un caso positivo de COVID-19 en el distrito de Morcolla, un equipo de médicos se dirigió a esta localidad para realizar la atención, verificación y manejo epidemiológico.

Una vez allí aplicaron la prueba rápida o serológica a las personas que tuvieron contacto directo con el paciente infectado y, por fortuna, los resultados fueron negativos.

El alcalde de la provincia de Sucre, Edrich Vega, hizo un llamado de calma a la población ante el primer caso de COVID-19 en su provincia y dijo que las autoridades locales se han preparado para poder afrontar al coronavirus y evitar su propagación entre la población.

Hasta este jueves 7 de mayo, según el Ministerio de Salud (Minsa), en Ayacucho hay un total de 189 pacientes infectados por el nuevo coronavirus y es una de las pocas regiones que aún no registra fallecidos por COVID-19.

Fuente: Omar Rosel/Noticias SER