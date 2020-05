Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, se refirió este último miércoles sobre la evaluación de la posible extensión de la cuarentena nacional por el nuevo coronavirus.

Según el médico, el aislamiento social obligatorio “debería ser lo real”, pero no tendría sentido debido a que la ciudadanía no está cumpliendo las restricciones dadas desde el Ejecutivo; por ende, no sería posible.

PUEDES VER COVID-19: aumenta a 635 el número de médicos contagiados y cuatro fallecieron

“Ampliar (la cuarentena) debería ser lo real, pero no es lo factible, ya no tiene sentido. Hay demasiadas necesidades, hacinamiento. Esto no es Chile ni Argentina”, mencionó a Latina.

Además, Maguiña expresó que el Gobierno debería implementar una nueva medida: implementación de cercos focalizados “desde esta semana” para impedir la propagación de la enfermedad. Sin una nueva restricción, esto “podría generar una nueva curva que traería cifras inmanejables para todo el país".

“Creo que estos meses lo que tenemos que hacer es pensar en una reactivación. Las personas tenemos que comportarnos de una manera específica para no contagiar a los demás”, señaló.

Agregó que se debe trabajar de la mano con los municipios y la población para lograr bajar las estadísticas que nos ubican en el puesto 13 de países con más contagios por coronavirus.

"Esa es la única alternativa viable para que los casos no suban a cifras inmanejables. Si no hacemos los cercos esta semana, realmente, las cifras no solo van a ser exponencialmente más grandes, porque ya la gente no hace la cuarentena que hemos hecho estas semanas y eso sería desastroso”, dijo.

Por otro lado, el Colegio de Enfermeros tiene una postura distinta, ya que ellos piden la extensión de la cuarentena porque sería perjudicial para el sistema de salud. “Nosotros hemos mandando un comunicado que no se puede levantar la cuarentena, sino hasta fin de mayo porque no estamos listos”, dijo la decana Liliana La Rosa.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en el Perú?

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que la cifra de infectados alcanzó un nuevo punto: 54.817 personas que contrajeron la COVID-19. Es decir, 3.628 son los nuevos casos por la enfermedad.

Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 35.299. Sigue, Callao (4404), Lambayeque (3127), Piura (1914), Loreto (1559), Ancash (1256), La Libertad (1119), Ucayali (1076), Arequipa (790), Ica (708), Junín (632), Tumbes (443), San Martín (317), Cajamarca (301), Huánuco (259), Cusco (258), Huancavelica (181), Ayacucho (176), Amazonas (176), Tacna (160), Pasco (151), Puno (149), Moquegua (149), Madre de Dios (129) y Apurímac (84).