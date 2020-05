El Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) dio su postura respecto al posible levantamiento del estado de emergencia. La decana Liliana La Rosa pidió que se amplíe la cuarentena nacional hasta fines de mes, ya que aún la curva no desciende y el personal de salud no estaría preparado ante un posible incremento de casos de coronavirus.

La Rosa resaltó que han emitido un comunicado acerca del tema y el perjuicio que podría costarle al sistema de salud. "No se puede levantar la cuarentena, sino hasta fin de mayo porque no estamos listos. Los hospitales están colapsando. Ves en todo el país, ves al Almenara, al Cayetano, si ves en Loreto hay 120 enfermeras contagiadas”, dijo.

Además, expresó que hasta el momento, existen 1.278 enfermeras contagiadas por la COVID-19. De este grupo siete se encuentran en el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Si no hay equipo de protección personal, nos estamos exponiendo. No debemos aceptar servicios no personales, le pedimos al presidente que elimine, que prohíba la contratación de servicio no personales, no puede ser sin seguro”, manifestó en Al Estilo Juliana.

A manera de conclusión, precisa que aún falta implementación y que el Estado no está listo para dar una garantía de aislamiento o medicamentos a las personas, y que la población aún no es consciente sobre la gravedad del virus.

“Levantarla ahora puede traer más contagio, por tanto, una presión insostenible en varios establecimientos de salud y un alto índice de fallecimientos. Así como la falta de protección en ciudadanos con pobreza extrema y personas vulnerables”, señala el documento.

Por otro lado, Liliana La Rosa mencionó acerca del terrible éxodo del personal de salud, ya que pueden contagiarse por el coronavirus. "Si no tenemos equipos de protección, así no se puede. Dos colegas han fallecido, una estudiante. Son más de 12 técnicos de enfermería, que son parte de nuestro equipo, quienes han fallecido”, agregó.